用户都喜欢智能音箱 但这却是苹果的坏消息

如果苹果等手机厂商无法迅速赶上这一波热潮，那么未来科技界主舞台可能就要易主了。

最近，对于 HomePod 不断跳票的抱怨已经越来越多，但是无法改变这款产品被推迟上市的事实，但是苹果现在必须得抓紧时间了，如果再不加快进度推出 HomePod，这块蛋糕就真的没有苹果的份了，因为各项数据都指出，2018年将会成为数字语音助手设备爆发的一年，甚至还有希望取代智能手机的市场主导地位！





科技咨询公司埃森哲(Accenture)发布了一项最新调查，他们搜集了来自19个国家的2.1万份回执，调查时间为2017年10月到11月，所以时效性和参考性还是非常强的。而在所有的调查中，有2300人回答了有关智能音箱的一个问题：在使用智能音箱之后，你使用手机的频率下降了吗？数据显示66%的用户强烈地认为“自从开始使用数字语音助手设备，自己使用智能手机的频率就减少了”，而在这些认为自己使用手机频率减少的人中，64%认为减少时间集中在娱乐领域，58%认为减少时间集中在购物领域，而56%认为用于搜索的时间减少了，而这些正是智能手机重要的功能。根据这一现象，埃森哲(Accenture)表示数字助手用户数量（主要指智能音箱）将在2018年大幅飙升。据统计，现在美国有21%的网络用户拥有这一类的产品，37%的用户计划在2018年购买这类产品；而在印度，这两个数据分别为14%和39%。并且他们还得出结论，虽然过去十年时间内，智能手机成为了消费者最为关注的科技产品，但是从2018年开始，这个位置将会让给数字语音助手（注意这里并没有强调为智能音箱，因为语音助手的存在形式其实是可以多种多样的），而对于智能音箱2018年的销量，canalys 认为会接近6000万台，可这里面却没有多少属于苹果的位置。

更坏的消息是，智能手机厂商在这场竞争中已经远远落后于互联网厂商，包括苹果也不例外，苹果旗下的 HomePod 原本计划在圣诞节前上市，但最后却不得不推迟到2018年。而现在，谷歌和亚马逊已经依靠 Google Home 和 Echo 搜刮了很大一片市场，如果苹果等手机厂商无法在后续一段时间内赶上这一波热潮，那么后十年的科技界主舞台可能就要易主了。

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