App Store应用安装量远逊安卓 但它赚得多！

如果 Google Play 能够进入中国市场的话，想必也就能够和 App Store 一较高下了。

当我们说到应用商店的时候，想必所有人第一个想到的肯定是苹果的 App Store，但是如果从数据来看，其实谷歌的 Play Store 才是世界上最大的应用商店，根据移动应用数据分析公司 Sensor Tower 最新的数据统计，Google Play 应用下载量遥遥领先于 App Store，但是比起营收，Google Play 距离 App Store 还差得远。





据统计，2017年全球移动软件安装量上涨了13%，来到了915亿次，平均每个人每年都会下载超过12款 App 或游戏。而这其中，Google Play 的安装量达到640亿次， 同比上升16.7（2016年为550亿次），苹果 App Store 为280亿次，同比增长6.7%（2016年为260亿次）。很显然，App Store 扩张的速度正在放缓。

其实安卓手机确实有着越来越高的市占率，然而安卓阵营市场份额超过80%，移动应用安装量却仅为 App Store 的两倍出头，这说明这些用户手机使用频率是比不上 iPhone 用户的，再加上谷歌近期开始大力推行 Android One 操作系统，所以未来会有更多入门级智能手机用户开始使用 App，不出意外的话，Android 手机市场占有率会继续上升，但却对软件生态没有多大的影响。

收入方面就更加夸张了，2017年这两个应用商店的移动应用消费超过了586亿美元（约合人民币3801亿元），比起2016年增长幅度达到了35%，潜力惊人。而有趣的是游戏的数据，Google Play 和 App Store 的游戏年销售额都有30%的增幅，苹果达到了300亿美元（约合人民币1946亿元），谷歌为180亿美元（约合人民币1167亿元）。可以看到，虽然 App Store 的应用下载量并不能比上 Google Play ，但是却依靠更少的市场占有率获得了更高的销售额，不过如果 Google Play 能够进入中国市场的话，想必也就能够和 App Store 一较高下了。

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