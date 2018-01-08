苹果加入开放媒体联盟 推广AV1视频编码

此“AV1”非彼“AVI”哦！它或许能让所有人都看上4K网络视频。

在这个时代，文字和图片已经无法满足人们对于信息获取的需求了，所以视频渐渐成为了网友们最喜欢的信息传达方式，不管是直播、短视频还是网剧都十分火爆。但是视频火爆的背后却还是有一个隐患——现在的视频编码技术太落后了，所以为了解决这一问题，苹果近期加入了“开放媒体联盟”，将推动名为“AV1”的视频编码技术。





现在业界普遍使用的视频编码技术为 H.265，在 H.254的基础上发展而来，推出时间为2013年，虽然其压缩效率比MPEG-2提高了1倍多，但是仍然为网络带来了极大的带宽压力，所以 AV1就诞生了。这里 AV1 可不是我们平时说的 .AVI 文件格式（露出一个你懂的表情），而是指视频编码的技术。之前也说了，减轻网络负担是该技术最重要的一点，AV1编码可以在视频被存储或通过网络传输之前对其进行压缩，从而减小视频文件的体积。具体的数据方面，对比 H.265（苹果现在就是采用的这一编码技术）和谷歌 VP9 相比，AV1能将视频文件的体积再缩小25%到35%。其实对于现在的网络来说，大家平时在传输视频的压力或许不是那么大，但这仅仅是因为现在网络上的视频分辨率和码率过低了，如果未来 4K 视频慢慢普及，那么网络带宽就成了小水管（索尼都开始卖8K 分辨率的手机了呢！）。但是如果这些视频能够换成 AV1编码技术，那么一切问题将不复存在。苹果显然也是看中了这一点，本来苹果自身在视频领域的脚步就比较落后，这次加入这一联盟，再考虑到之前收购 Netflix 的传闻，苹果在视频领域确实打算发力了。不过也有人认为，苹果选择 AV1 仅仅是因为它免收授权费罢了。

上图为“开放媒体联盟”成员图。

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