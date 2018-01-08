青少年手机成瘾严重 股东敦促苹果解决

两大股东担心如果无法解决这些备受关注的社会问题，苹果的股价可能会受到影响。

在咱们国内，青少年手机、游戏成瘾问题十分严重，但是这显然不是我们特有的情况，美国青少年手机成瘾也已经成为社会广泛关注的话题，甚至苹果公司的股东都已经站出来要求苹果解决青少年对使用 iPhone 上瘾的问题了。





路透社和金融时报今天同时发出报道，称苹果股东 Jana Partners 和加州退休教师组织正在敦促苹果等手机厂商采取措施，解决年轻人日益严重的手机沉迷问题，特别是对于苹果的 iPhone 。他们对苹果表示，希望苹果能够研发一款能让家长限制儿童使用手机的 App，同时还要求苹果研究过度使用手机对心理健康产生的影响。华尔街日报称， Jana Partners 和加州退休教师组织都是苹果公司的股东，他们共同持有苹果约合20亿美元的股票。特别是 Jana Partners ，他们以推动其投资的公司进行财务变革而闻名，而现在，社会权利问题是他们的新重点。对于这一事件， Jana Partners 和加州退休教师组织都担心如果无法解决这些问题，苹果的股价可能会受到影响。不过是青少年手机成瘾罢了，为什么这么严重，还会影响苹果股价呢？其实青少年手机成瘾近期在美国颇受关注，据 Common Sense Media 针对青少年及其父母的调查，约有半数美国青少年感觉自己存在手机成瘾现象，每天回复收到的信息让他们感到压力倍增。

对于这一事件，迪士尼儿童明星赛琳娜·戈麦斯（Selena Gomez）也积极参与了进来，她表示她取消了世界巡回演出，以治疗抑郁症，而原因就是对于 Instagram 等社交媒体的上瘾。

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