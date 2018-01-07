相比乔布斯 库克领导的苹果越来越爱跳票了

乔布斯给我们带来的感动和震撼是无可替代的，而库克已经很努力了。

现在的苹果，基本上已经洗去了乔布斯的印记，打上了库克的烙印，从董事会之前不断为库克加薪，还主动提出购买私人飞机就能看出，库克近年来对于苹果的贡献是非常大的。那么在媒体眼中，乔布斯的苹果和库克的苹果有什么区别呢？《华尔街日报》对近年来苹果发布的产品进行了分析，他们认为在库克领导下的苹果发布新品之后越来越爱跳票了。





《华尔街日报》称，库克任期中发布了 70 余款全新和升级产品，其中有 5 款的在发布之后超过了 3 个月才发售，有 9 款的发布/发售间隔期介于 1 ~ 3 个月。而在乔布斯执掌下的苹果，发布的产品数量其实也相差不大，但是只有 1 款产品的发布发售间隔期超过了三个月，虽然《华尔街日报》没有指出这款产品是哪部，但小编认为或许是白色版的iPhone 4，这款产品当时跳票时间长达半年。除了跳票的产品越来越多，苹果近年来发售的平均等待时间也大大增加了：在过去的 6 年里，将全新产品和升级产品算在一起，在发布会之后消费者平均要等23天才能买到新品，而 6 年之前的时期这个数值是 11 天。同时《华尔街日报》还重点批评了库克成为 CEO 之后发布的三款全新产品：初代 Apple Watch、AirPods 以及 HomePod，这些产品都不是“升级产品”，而是全新的产品类别，可是都出现了极长时间的跳票，九月发布的HomePod现在还没见影子呢！

而对于苹果来说，越来越多的跳票潜在伤害极大，延后发售给了竞争对手做出反应的时间，过去苹果一直在这一点上很重视，所以一直能够领先友商，现在却失去了这种魔力。除此之外，像AirPods和HomePod错过当年的圣诞节黄金假期的事情，对于产品销量和消费者认知度也不是一件好事。不过我们也要知道，乔布斯是一位伟大的产品经理，他主导下的产品，跳票这种事情是绝对不会被允许的。而库克是一名商人，他的任期已经非常成功了，苹果不仅营收翻番，股价更是上涨了 3 倍，并且还有望成为首个万亿市值的公司。这或许就是有得必有失吧！不过要小编来说，乔布斯给我们带来的感动是无可替代的，库克已经很努力了。同时一位苹果员工还表示，现在的产品生产起来比乔布斯时代难多了，比如过去摄像头的全套零件都能够向索尼购买，但是现在却需要向多家供应商采购，这无疑增加了产品研发和生产的难度。

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