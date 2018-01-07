iPhone电池定价为精心计算 根本称不上折扣！

某手机企业高管称：“但是3.4万韩元是精心计算过的价格，考虑到零部件和人工成本，这根本称不上折扣。”

在苹果颁布低价换电池的补偿项目之后，有不少网友表示即使降价这么多，苹果肯定也是有的赚的，所以对苹果的这一“致歉”丝毫不买账，那么实际情况是不是真的如此呢？韩国媒体第一个站出来列数据打脸了，218元（29美元）换iPhone电池真称不上折扣。





韩国媒体 ET News 昨天发文称，苹果之前为iPhone更换电池的定价达到了三星、LG、华为和其他所有手机厂商的两倍以上。即使降价到29美元，依然称不上折扣。为了举证，该媒体列出了现在市面上其他品牌旗舰机更换电池的价格，Galaxy S7、S8是三星现在主打的高端旗舰机型，它们的电池更换价格分别为3.5万韩元(约合人民币213元)、4万韩元（约合人民币244元）。而 LG G6、华为P9 等比较老旧的机型更换电池费用一般在2.95万韩元至3.5万韩元之间（人民币180元到213元之间），需要强调的是，这些费用中都包含了人工费。

所以不难看出，苹果iPhone更换电池的价格即使降到了29美元，其实相比其他品牌也没有便宜到哪里去。那么会不会是因为iPhone的电池成本更高呢？该媒体又称，LG G5的可拆卸电池的更换费用只有1.1万韩元（约合人民币67元），因为不包含人工费，所以基本上可以视作一块电池的成本。更直接的证据是，即使iPhone电池质量更好，但是其他手机电池容量更大啊！iPhone 6S、7的电池容量分别为1715mAh和1960mAh。而Galaxy S8的电池容量为3000mAh，LG G6高达3300mAh、华为P9的电池容量也有3000mAh，考虑到容量越大成本越高，iPhone电池的采购成本不会比安卓竞品高到哪里去，更别说有不少手机的电池其实都同样来自索尼、SDI、ATI等电池厂商了。一位电池行业内部人士称：“三星、LG和iPhone全都用的是最先进的电池，不应该有价格差异，但是iPhone在电池装配过程中使用了胶带等配件，所以更换过程更麻烦，不过即使如此，还是很难理解为何iPhone电池售价这么高。”对于苹果在韩国3.4万韩元（约合人民币207元）的电池更换费用，一位不愿透露姓名的手机企业高管称：“苹果宣称为了消费者降价，但是3.4万韩元是精心计算过的价格，考虑到零部件和人工成本，这根本称不上折扣。”截至发稿，苹果韩国分公司尚未针对质疑做出任何回复。

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