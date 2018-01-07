贝尔金推出更新更好用的iPhone无线充电装置

各大周边配件厂商们纷纷开始设计更多样化、更贴合用户使用需求的无线充电装置。

iPhone 8 和 iPhone X 加入无线充电功能，使得大量用户对无线充电配件的需求提升，各大周边配件厂商们也纷纷开始设计更多样化，更贴合用户使用需求的无线充电装置。其中老牌厂商贝尔金（Belkin）一马当先。早在 iPhone X 发布的时候，苹果就介绍了两款第三方无线充电装置，其中一款 Boost Up 就来自贝尔金。现在，贝尔金在原来的圆形充电板基础上，继续发展了一系列新的无线充电套件。这些设备会在 CES 2018 上展出，并且随后陆续开始发售，我们一起来看看。一次充两部手机的双充电板全新系列 Qi 无线充电板 Boost Up Wireless Charing Pad，额定充电速度 10W，特点是可以同时为两部 iPhone 充电，也可以为两部其他支持 Qi（无线充电标准）的设备充电。因为只支持两台设备，所以比支持三台设备同时充电的苹果 AirPower 要便宜，价格 59.99 美元，暂时只提供白色款。

Boost Up Bold 四配色充电板Boost Up 的升级版，有 4 种颜色可以选择，包括黑、白、粉红、海军蓝，同样是 10W 充电速度，支持所有 Qi 设备。

Boost Up 无线充电支架由于 iPhone X 使用面容 ID 解锁，所以在无线充电的时候拿起来解锁非常不便，贝尔金特地推出了一个名为 Wireless Charging Stand 的配件，可以让充电板从原来的平放变成用倾斜竖放或者横放，既充当手机支架，又能保持无线充电，不影响手机的使用，特别是在看电影和视频电话的时候。

车载无线充电底座贝尔金将推出一款 Wireless Charging Car Mount 的车载无线充电底座，可吸附在前风挡或者空调出风口，更方便在驾车出行的过程中为手机充电。很多私家车主本来就需要一个吸附式手机底座，现在这个底座还带充电功能，可以说相当美滋滋了。另外这个底座本身带一个 USB 端口，可以连接有线充电器。

最后，贝尔金还将提供面向酒店、餐厅以及其他公共用于的新型商用级无线充电底座，该商用充电底座有顶部安装、嵌入式安装或者底部安装等几种方案，可以永久性装在酒店、会议室、餐厅等桌面、墙壁等位置，为顾客提供方便的无线充电。

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