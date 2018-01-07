贝尔金推出更新更好用的iPhone无线充电装置

各大周边配件厂商们纷纷开始设计更多样化、更贴合用户使用需求的无线充电装置。
iPhone 8 和 iPhone X 加入无线充电功能，使得大量用户对无线充电配件的需求提升，各大周边配件厂商们也纷纷开始设计更多样化，更贴合用户使用需求的无线充电装置。其中老牌厂商贝尔金（Belkin）一马当先。
早在 iPhone X 发布的时候，苹果就介绍了两款第三方无线充电装置，其中一款 Boost Up 就来自贝尔金。现在，贝尔金在原来的圆形充电板基础上，继续发展了一系列新的无线充电套件。这些设备会在 CES 2018 上展出，并且随后陆续开始发售，我们一起来看看。
一次充两部手机的双充电板
全新系列 Qi 无线充电板 Boost Up Wireless Charing Pad，额定充电速度 10W，特点是可以同时为两部 iPhone 充电，也可以为两部其他支持 Qi（无线充电标准）的设备充电。因为只支持两台设备，所以比支持三台设备同时充电的苹果 AirPower 要便宜，价格 59.99 美元，暂时只提供白色款。
Boost Up Bold 四配色充电板
Boost Up 的升级版，有 4 种颜色可以选择，包括黑、白、粉红、海军蓝，同样是 10W 充电速度，支持所有 Qi 设备。
Boost Up 无线充电支架
由于 iPhone X 使用面容 ID 解锁，所以在无线充电的时候拿起来解锁非常不便，贝尔金特地推出了一个名为 Wireless Charging Stand 的配件，可以让充电板从原来的平放变成用倾斜竖放或者横放，既充当手机支架，又能保持无线充电，不影响手机的使用，特别是在看电影和视频电话的时候。
车载无线充电底座
贝尔金将推出一款 Wireless Charging Car Mount 的车载无线充电底座，可吸附在前风挡或者空调出风口，更方便在驾车出行的过程中为手机充电。很多私家车主本来就需要一个吸附式手机底座，现在这个底座还带充电功能，可以说相当美滋滋了。另外这个底座本身带一个 USB 端口，可以连接有线充电器。
最后，贝尔金还将提供面向酒店、餐厅以及其他公共用于的新型商用级无线充电底座，该商用充电底座有顶部安装、嵌入式安装或者底部安装等几种方案，可以永久性装在酒店、会议室、餐厅等桌面、墙壁等位置，为顾客提供方便的无线充电。
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