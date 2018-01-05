Apple Pay在上海打响补贴战 每单减10元

2018-01-05 17:48:39
chengge
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在上海的小伙伴们不妨试试看，毕竟 Apple Pay 都这么‘努力’了。



Apple Pay 自从进入中国以来一直不温不火，除了几次跟银联合作的满减活动偶尔刷刷存在感以外。当然主要的原因还是大众都早已习惯使用微信和支付宝，毕竟不是每家店铺都有一台 POS 机。



(图 澎湃新闻）

不过最近 Apple Pay 又有了新动作。据澎湃新闻的报道，从现在起，上海地区超过10000辆强生出租车将陆续全面支持受理 Apple Pay，绑定了 Apple Pay 的 iPhone 和 Apple Watch，在这些出租车上嘀一下就可以完成付款。



这是继线上线下商家付款、广州地铁之后 Apple Pay 在中国大陆所支持的又一应用场景，为此苹果大中华区董事总经理葛越还特地发了条微博。



(图 澎湃新闻）

和很多线下商家一样，刷 Apple Pay 意味着需要终端的支持，所以澎湃记着在上海强生出租车上看到了类似手机模样的POS机，同时车上还有显著的「Apple Pay」标识。



(图 澎湃新闻）

另外值得一提的是，从 2018 年 1 月 3 日起至 1 月 31 日，使用 Apple Pay 在强生出租车中付款，将会有立减10元优惠。活动期间，同一设备单卡限享受5次优惠。在上海的小伙伴们不妨试试看，毕竟 Apple Pay 都这么‘努力’了。

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