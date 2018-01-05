本周App推荐：阴阳师？建筑师？造字大师？

每周精心挑选新鲜有特色的 iOS 游戏和应用呈现给大家。

决战！平安京-式神集结召唤

免费 中文





网易拿着旗下重磅 IP《阴阳师》打造的 MOBA 手游，以更精致细腻的角色建模、更丰富多样的环境地图、更华丽炫目的技能效果，让玩家集结式神与其他阴阳师进行对决。

游戏与常见的 MOBA 手游设置基本一致，不过用阴阳师的设定替换了部分术语，并且去掉了符文系统，以阴阳术替代；在更广阔的地图上设置了带有丰富击杀 Buff 效果的野怪等等变化。不变的是和风背景，多样的皮肤以及豪华的声优阵容。

免费 中文

《妈妈藏了我的游戏机》开发商脑洞新作，这次主角是小明同校的同学，一脸青春的眼镜少年追求可爱女同学的过程太艰辛了，玩家要帮助他解决各种意外。玩法和之前的解谜游戏略有区别，加入了一些反应小游戏。关卡随机生成，必须完成全部挑战，熟悉所有关卡的套路才能顺利拿到情书抱得美人归。谜题部分基本上考验的是玩家的情商，比如女生嫌自己体重过高、想拿书却够不到等等，生活中常见的场景，如果你遇到将如何解决？不妨来学习下。

免费 中文

开罗出品的免费模拟经营游戏，自带中文，难得免费，需要联网。这次玩家将自由规划建造自己的都市，修建道路，增加住宅和店铺，扩建各种生活设施，添置交通工具等等。 虽然没有多精细的 3D 画面，但拥有和模拟城市等老牌建造游戏同等丰富的内容。而且玩家可以看到每个居民的详细生活信息，发展到一定阶段还可以介绍居民转职。整体玩法轻松休闲，推荐体验。

30元 中文

Steam 特别好评游戏，游戏曾获得多项音乐、剧情、背景设计奖项。这是一个ye li lun 回的世界，无论你做出善还是恶的选择，都要承担相应的后果。主角因为一个意外，本来应该转生成龙，却变成了一只小虫子，为了拯救女友，不得不开始了艰难的冒险旅程。 游戏全程没有任何文字对白，全靠图形展现，谜题难度适中。世界观设定非常有趣，主角的外观会随着善恶值的不同而变化，故事也拥有多条发展路线。

免费 中文

跑酷式音乐游戏，支持 AR，玩家可以选择初音家族中的任意成员进行游戏，按照音乐节奏，收集场景中的音符，或点击或长按，达成连击还能加速。游戏分竞速模式和闯关模式，玩法跟 QQ 音速差不多。竞速模式可以跟其他玩家一起互动。在追逐目标时，风驰电速，短裙在烈风吹动下，白色胖次，若隐若现。配上初音的歌曲，实为动感。后续还能配饰、翅膀、坐骑等饰品，浓浓的劲舞团风格，喜欢此类游戏的玩家不妨尝试下。

免费 中文

方正推出的手迹造字 App，在手机上就可以自己创造专属自己的字体，不论是用在什么地方都显得独一无二个性十足。应用可以直接在屏幕上手写（不太推荐），也可用最顺手的纸笔写好，使用镜头扫描生成字库。

在手迹造字中，提供了多种字库规格，最少只需要 100 字即可生成字库，满足特定场景下少量显示文字的需求。当然，如果你有大毅力，也可以手写几千文字，生成更全面可用的字体。 除了自己创作，在应用中还有其他高手的字体可供参考、使用，此外，如果创作的字库足够优秀，还有机会与方正签约《》。

免费 中文

《泼辣修图》开发商推出的智能相册管理应用，界面和排版都很美观。可以识别相似的照片，从多张照片中自动筛选最好的一张，方便用户自主选择取舍。另外可以实现智能拼图和批量滤镜等。有些智能功能需要内购才能用（可以试用），比如更多滤镜效果、检索照片等。和同一个开发商的照片编辑应用《泼辣修图》搭配起来，能为摄影爱好者提供一站式摄影体验。

免费 中文

iOS 版的 Microsoft Edge 浏览器，功能非常简单，主界面列出了不少国内知名网站，而且分门别类，方便用户访问。另外还有黑色和白色两种主题可供选择。 因为其特色功能不多，对于全苹果平台用户而言意义不大。如果你的使用 Windows 电脑，且 Edge 为主要浏览器的话，其同步收藏、密码、阅读清单、历史记录的功能就会觉得很实用。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。