美国iPhone电池库存告急 国内备货暂时充足

国外换电池需要等好几周，但根据威锋网获得的消息，除了iPhone 6 Plus，国内库存暂时充足。

苹果在全球范围内上线低价更换老款 iPhone 电池的服务之后，有不少人质疑电池库存能否满足世界范围内那么多用户的需求，毕竟不少版本和型号的旧机型早已经停产了。果然，今天美国《财富》发文称，苹果的电池库存告急，用户想更换电池预计得等上数周时间。而根据我们的采访，国内 Apple Store 的库存似乎还比较充足，只有 iPhone 6 Plus 比较吃紧。





报道称，在苹果承诺以29美元（国内为218元人民币）为旧款 iPhone 更换电池之后，美国各地的 Apple Store 就涌入了大量消费者。并且不仅仅是店内排起了长龙，即使排到你了也难以马上获得维修机会。《华盛顿邮报》的专栏作家杰弗里·福勒就遇到了这种情况，他表示在他打算为自己的 iPhone 更换电池时，发现已经有数千名预约用户排在前面，他必须等待数周时间才能更换电池。

遇到同样情况的网友不在少数，不少人也在 Twitter 上表示他们虽然已经在网上预约了零售店的电池更换服务，但是到店之后却发现没有了。福勒当场也咨询了 Apple Store 天才吧 的员工，对方表示苹果的电池库存或许知道今年夏天才能够恢复正常，而苹果给出的更换优惠时间为整整一年。对于这次电池缺货的消息，苹果暂时没有给出回应，所以威锋网也为大家询问了国内 Apple Store 。上海某 Apple Store 员工表示，现在 iPhone 6/6s 换电池的用户不少，但库存充足；iPhone 6s Plus 库存虽然不太多但是换电池的用户较少，所以也不吃紧；唯独 iPhone 6 Plus ，虽然备货不少，但是需求太大，所以出现了库存吃紧的情况。同时该员工也表示其他 Apple Store 的情况基本和他们一致，所以想换 iPhone 6 Plus 电池的朋友可能要赶快行动了。以上有关国内电池库存的消息仅供参考，毕竟只是少数几家 Apple Store 的情况，代表性不强，想换电池的朋友不妨亲自询问当地 Apple Store 或苹果客服。

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