美国iPhone电池库存告急 国内备货暂时充足

国外换电池需要等好几周,但根据威锋网获得的消息,除了iPhone 6 Plus,国内库存暂时充足。

苹果在全球范围内上线低价更换老款 iPhone 电池的服务之后,有不少人质疑电池库存能否满足世界范围内那么多用户的需求,毕竟不少版本和型号的旧机型早已经停产了。果然,今天美国《财富》发文称,苹果的电池库存告急,用户想更换电池预计得等上数周时间。而根据我们的采访,国内 Apple Store 的库存似乎还比较充足,只有 iPhone 6 Plus 比较吃紧。





报道称,在苹果承诺以29美元(国内为218元人民币)为旧款 iPhone 更换电池之后,美国各地的 Apple Store 就涌入了大量消费者。并且不仅仅是店内排起了长龙,即使排到你了也难以马上获得维修机会。《华盛顿邮报》的专栏作家杰弗里·福勒就遇到了这种情况,他表示在他打算为自己的 iPhone 更换电池时,发现已经有数千名预约用户排在前面,他必须等待数周时间才能更换电池。

遇到同样情况的网友不在少数,不少人也在 Twitter 上表示他们虽然已经在网上预约了零售店的电池更换服务,但是到店之后却发现没有了。福勒当场也咨询了 Apple Store 天才吧 的员工,对方表示苹果的电池库存或许知道今年夏天才能够恢复正常,而苹果给出的更换优惠时间为整整一年。对于这次电池缺货的消息,苹果暂时没有给出回应,所以威锋网也为大家询问了国内 Apple Store 。上海某 Apple Store 员工表示,现在 iPhone 6/6s 换电池的用户不少,但库存充足;iPhone 6s Plus 库存虽然不太多但是换电池的用户较少,所以也不吃紧;唯独 iPhone 6 Plus ,虽然备货不少,但是需求太大,所以出现了库存吃紧的情况。同时该员工也表示其他 Apple Store 的情况基本和他们一致,所以想换 iPhone 6 Plus 电池的朋友可能要赶快行动了。以上有关国内电池库存的消息仅供参考,毕竟只是少数几家 Apple Store 的情况,代表性不强,想换电池的朋友不妨亲自询问当地 Apple Store 或苹果客服。

