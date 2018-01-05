App Store“黄金周”销售破纪录 2017成绩斐然

苹果：新年假期销售额8.9亿美元，2017年开发者分成达265亿美元，每周访问量超5亿！

苹果的市值为什么是世界第一？除了 iPhone 的超高利润支撑之外，还有一大因素就是投资者对 iOS、MacOS 完善软件生态的看好，特别是 iOS 的 App Store ，在2016年就为开发者发放了高达200亿美元的分成。最可怕的是这个生态现在仍然在疯狂生长，最新的消息称，App Store 新年单日用户购买量突破 3 亿美元，创造了新纪录。





苹果今天在官方新闻平台发布消息称， App Store 今年购物季又创造了新的记录，在平安夜到新年这一周时间内，用户在 App Store 上共计消费了8.9亿美元，而在2018年元旦当天，用户的消费额就达到3亿美元。对于这一成绩，苹果负责全球市场的高级副总菲尔席勒表示，全新改版的 App Store 能够取得这一成绩让他感到非常兴奋。根据苹果的统计数据，Pokemon Go 在近期获得更新之后，在12月21日重返 App Store 排行榜榜首，而 Pokemon Go 最大的优势就是支持了苹果最新的 ARKit 技术。同时苹果也强调，昨天有媒体报道 App Store 上只有1000个支持 ARKit 的游戏是不准确的，真实数量应该是有2000个应用和游戏支持了 ARKit 技术。

并且随着2017年的结束，苹果也给出了 App Store 的年度成绩单，菲尔席勒称： “我们要感谢所有创造这些优秀应用的开发者，他们帮助并改变了人们的生活，而在2017年中，iOS开发者在 App Store 中分到了265亿美元，比2016年增长了30％！而从2008年开始算起，现在 iOS 开发者的收入分成已经达到了860亿美元。”同时苹果也认为，随着 iOS 11 推出的全新 App Store 程序也同样重要，它为用户提供了发现的便利和乐趣，所以在近期，App Store 每周就能够吸引超过5亿名访问者。

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