台积电7nm再次击败三星 获得苹果A12订单

台积电今年在7nm上领先了三星，而在后续的5nm甚至是3nm上，也已经砸了不少钱。

苹果的 iPad 和 iPhone 每年的出货量都高达数亿台，所以能够打入苹果供应链的公司，没有一家不赚得盆满钵满的。有趣的是，虽然苹果一直信奉“多供应商”原则，但是近年来，处理器的供应商一直都是同一家——台积电。虽然三星一直都想把苹果 A 系列处理器的订单抢回去，但似乎短期内是不可能的了，今天最新的消息称，下一代苹果处理器订单已经被台积电拿下了。





台媒 DigiTimes 昨天发文称，台积电今年已经敲定了40多家客户的 7nm 芯片订单，而且其中不乏苹果、高通等大客户，代工产品更是覆盖了移动通信、高性能处理器以及人工智能芯片等热门领域。与之相对的，三星现在仍在苦苦寻找 7nm 制程的合作伙伴，如此看来，虽然在 14/16nm 和 10nm 上虽然和三星杀得难解难分，但是7nm 制程上已经赢在了起跑线上。而大伙最关心的当然是苹果的订单了，根据命名规则，下一代的 A 系列处理器应该叫做 A12，而这款处理器将会使用台积电的 7nm 制程。在该制程上，台积电也会用上最为先进的极紫外光刻机（EUV），同时他们也在努力发展 5nm 甚至是 3nm 技术，截至目前获得的消息，台积电的 5nm 晶圆厂应该会在2019年上半年试运行，而2020年更是计划投入200亿美元建造一个 3nm 制程产业园。

台积电为什么这么拼？还不是三星逼的！根据苹果内部人士的爆料，苹果在 iPhone 6 时代曾打算让三星和台积电共同“分享”A8处理器的订单，最后在 iPhone 6s 的 A9处理器上才得以实现，不过最后又被台积电独占了。而在 iPhone X 发布之后，苹果曾打算让三星回归 A12 的供应链（早起 A 系列处理器都由三星独家代工），但是最后台积电依然是获胜的那一个。但这并不代表台积电就一定比三星好了，苹果只是不想让三星占据过多供应链的资源，OLED 不就已经被三星独占了吗！三星方面称，他们现在还在与来自中国和美国的客户谈判，该品牌官员表示，他们希望在五年内抢占全球代工市场25％的份额，而现在他们只占10％的份额，台积电则占有60％的全球市场份额。

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