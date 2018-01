因逃税纠纷 苹果将法国抗议组织告上法庭

苹果:抗议可以,但不能动我的人!

最近苹果称得上是内忧外患了,“降频门”依然在持续发酵,连人民日报都站出来称“大牌的公主病该治治了”,而另一面今天有新闻称 Apple Music 高管在股票兑现完毕之后马上就离职了,苹果就这么被摆了一道。而除了这些以外,最近各国对苹果是否存在逃税行为也是质疑不断,在法国甚至都闹上了法庭。





近日,苹果公司在法国起诉了组织 Association for the Taxation of Financial Transactions and Citizen's Action(以下简称Attac),因为该组织在法国多家苹果零售店发起了抗议,质疑苹果的逃税行为。而苹果发言人表示,苹果尊重言论自由,但不允许将对方使苹果客户和职工置身于危险之中的做法。所以在法庭上,苹果公司希望法院 Attac 组织能够支付3000欧元(约合人民币23400元)的罚款,并且要求法院命令禁止该组织在其商店开展进一步的抗议活动,如果对方违反,罚款将会提升到15万欧元。苹果发言人称,他们在诉讼前已经与 Attac 成员进行了交流,出于安全考虑,希望Attac不要再组织类似的活动。

不过 Attac 也反驳称他们并没有采取暴力和伤人的行为,抗议过程是完全公开的,在他们提供的照片和视频中只有演讲、抗议横幅和海报,不过苹提供的照片中却看到了 Attac 成员在店内“游行”的行为。除此之外,Attac 特地将抗议活动选在了 iPhone X 的发售时期,抗议队伍在各大 Apple Store 门口摆出了写有“对于 iPhone 来说是一个快乐的生日,但对于逃税来说却是一个糟糕的生日”的蛋糕。其实事件的开端还是得追溯到2016年欧盟要求苹果向爱尔兰政府补缴145亿美元的税款,因为委员会裁定爱尔兰向苹果提供税收优惠安排,而这属于非法政府援助行为。所以在2017年年底苹果补缴了这些税款,而这也引起了各国人民的不满,法国的 Attac 组织就是其中之一,Attac 发言人直言,苹果的将他们告上法庭只是为了阻止后续的抗议行为。值得一提的是,不久前韩国媒体也纷纷报道相关部门应该彻查苹果的税务问题。

