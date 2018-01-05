销量高也没用 苹果才是中国第一大手机厂商

iOS用户月活数量第一、换机比谁都勤快，可销量却比安卓低，这是为什么呢？

在中国手机市场，第一名永远是无法确定的位置，因为各家厂商都非常善于从各种前提下单方面宣称自己是中国第一。但是苹果在这些“攀比”中似乎永远都占不到便宜，其实大家心里也清楚，比销量其实 iOS 设备是无法和安卓相提并论的。可今天外媒 Business Insider （以下简称 BI）表示，苹果才是中国第一大手机厂商！





BI 表示，根据 Newzoo 的市场调研数据， iOS 设备在中国智能手机市场的“活跃设备”中占26%的份额，远远比不上 Android 设备74%的数字（这里心疼一秒其他智能手机操作系统）。但是如果按品牌来算的话，苹果 iPhone 和 iPad 在中国月度活跃移动设备中份额达到了 25.6％，而 OPPO、华为、vivo和小米分别为17.9％，14.1％，13.9％和12.3％，远逊于苹果。（OPPO 的月活数量竟然是国产手机第一，这倒是让小编很意外）

他们认为这一数据体现了 Android 生态系统的分化，而 iOS 完善的生态正是帮助苹果维持高活跃度的关键点。据“中国互联网观察”数据显示，2017年3月，App Store 中国区的应用程序下载量超过5亿次，是腾讯同期最高对手下载量的两倍多，竞争力更强的应用商店促使更多开发者加入这个生态，不仅可以提升苹果的收入，也提高了用户的使用体验。但是接下来 BI 的观点就有些“伤人”了，BI 认为苹果成功的另一个重要之处是推动了用户更换新机的欲望，因为大约有50%的中国 iPhone X 购买者都是从 iPhone 7 系列升级的，而这些设备才刚刚使用了一年。同时 iPhone X 的发布也推动了华为和OPPO 等竞争厂商更换新机的速度。联系到最近的“降频门”，这确实不是一个会让人开心的结论。最后咱们来聊聊“活跃设备”这个数据的意义吧，比起销量，苹果在月活跃设备的榜单中远远甩开对手其实能说明一个问题：iPhone 和 iPad 的虽然新机销量不如 Android 手机，但是它们的生命周期却远胜对手，在 Android 新机上市之后，就有更多的旧机型报废了，而新 iPhone 上市之后旧机型依然能发光发热，这使得 iOS 设备的市场保有量非常高。再加上 iOS 设备优质的使用体验让用户更愿意频繁使用智能手机，从而造就了排名第一的月活数据。那么问题来了，苹果究竟是想促进用户更换新机，还是想尽量延长 iOS 设备的生命周期呢？

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