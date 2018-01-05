处理器漏洞继续发酵 iOS/Apple TV也中招了

苹果表示搭载A4到A6处理器的设备都有安全隐患，但问题不大，大家请安心。

近日英特尔处理器的漏洞事件不断发酵，一开始仅限于使用了英特尔处理器的 PC 和 Mac，后来又蔓延到 AMD 和 ARM 安卓阵营（幸运的是 AMD 受到该漏洞的影响近乎为零），而今天苹果发布了最新的公告显示：ARM CPU 的漏洞将影响所有 iOS 设备和 Apple TV ，不过目前还没有发现有用户受到攻击。





为什么苹果自研的 A 系列处理器也会受到漏洞的威胁呢？因为苹果的 A 系列其实也是在 ARM 公版架构的基础上研发的，在公告中可以看到，搭载了 A4、A5、A5X、A6 芯片的设备都会受到影响，不过好在搭载这些处理器的设备大多比较老旧，只包括 iPhone 4 、iPhone 4S、iPhone 5 和 iPhone 5C，还有 iPad 一代到三代和 iPad mini 一代、Apple TV 二代和三代、iPod Touch 4代和5代。以上这些设备搭载的处理器都使用了 ARM 的 Cortex-A 系列架构，现在这一架构已经发展到了 Cortex-A75 ，而出现问题的这几款处理器分别是用的是 Cortex-A8、Cortex-A9和Cortex-A15 结构。而最近几年苹果的 A 系列处理器就不再公布使用的什么架构了，业内普遍认为苹果早就用上了在 ARM 公版架构基础上“魔改”的自研架构。不过前文也提到了，即使是你不幸还在使用这些老旧的设备，也不用担心会受到漏洞的威胁，苹果解释称，因为利用这个漏洞需要将恶意应用程序先安装到设备上，所以如果用户的应用都是从可信来源下载的（比如 App Store），就不会受到威胁。并且苹果已经在 iOS 11.2、macOS 10.13.2 和 tvOS 11.2 上应用了缓解措施，以防御 Spectre 漏洞。

值得一提的是，本次的漏洞其实有两个，一个名为“Spectre”，另一个是“Meltdown”，Meltdown 只出现在了 Intel 处理器上，而 ARM 架构处理器的漏洞其实是 Spectre ，但是据苹果等公司的声明，其实 Spectre 是非常难以被利用的，对黑客来说难度太高，对公司来说却很好防范，所以大家也不要太在意，升级最新的系统就可以了！

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