苹果发布iOS 11.2.5 Beta 3 依旧不能查看电池状态

2018-01-04 15:24:44
chengge
威锋网
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iOS 系统更新节奏的变慢应该是跟最近的「降频门」事件有关。

威锋网 1 月 4 日消息，北京时间今天凌晨，苹果面向开发者发布了 iOS 11.2.5 Beta 3，此次更新距离 beta 2 已经过去两周时间，而距离最新的正式版 iOS 11.2.1 则过去了三周时间。更新节奏的变慢应该是跟最近的「降频门」事件有关。



本次更新最大的亮点是新加入的 Siri 新闻播报功能，你只需要通过 Hey Siri 唤醒它并来段「give me the news」，它就会给你播报来自华盛顿邮报的新闻内容，当然你也可以选择切换成福克斯、CNN 或者是 NPR。



（图 9to5mac)

而如果你使用双击 Home 或长按侧边按钮（iPhone X）呼出 Siri 并给出相同指令的时候，它给你显示的则是 Apple News 的头条新闻。不过可以预见的是，该功能在国内并不支持。



（图 9to5mac)

另外值得一提的是苹果在之前「降频门」致歉声明中提到的「2018 年初，我们会发布一项 iOS 软件更新，其中的新功能可让用户更清楚地了解 iPhone 的电池健康状况，用户可以亲眼看到其状况是否影响了性能」，目前在该测试版中暂无头绪。该功能预计要等到 iOS 11.2.5 正式版，不过按照苹果的发布流程来看，距离 iOS 11.2.5 正式版的发布最快也要一周以上的时间。所以大家可能还需要再多等一会了！

除了  iOS 11.2.5 Beta 3 以外 wathOS 4.2.2 Beta 3、macOS 10.13.3 Beta 3 、tvOS 11.2.5 Beta 3 同样得到了更新。

最后，苹果系统的所有 beta 版均存在大大小小的 bug，非常不建议普通用户升级体验。当然如果你确实想体验 Beta 版的变化，可以在威锋网微信公众号后台回复「描述文件」获取下载更新。

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