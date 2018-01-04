大屏iPhone X的OLED来自LG 苹果豁出去了

只希望到时候LG的OLED能争点气，不要像今年那么问题百出了。（谷歌含泪点赞）

根据台湾供应链去年的消息，2018年的 iPhone 已经确定的有两个版本，一个5.8英寸，一个6.5英寸，后者就是传说中的 iPhone X Plus 了。而今天最新的消息称，6.5英寸 iPhone 的屏幕将会来自韩国屏幕制造商 LG Display，届时两个版本的 iPhone X 有可能由三星和 LG 分别供应。





消息来自韩国先驱报，他们在报道中称今年下半年发布的 iPhone 中，LG Display 将会贡献6.5英寸版本的 OLED 面板，而 Samsung Display （三星显示）将更多地关注生产更小的5.8英寸或6英寸屏幕。数量方面，LG Display 虽然是苹果的老牌屏幕供应商了，但是却是第一次供应 OLED 屏幕，所以第一批货源不会很多，一年仅有1500到1600万块，与之对比，三星每个月就能够生产1000万块 OLED 屏幕。不过对于这一消息，后续是一定会有变数的，因为近年来，从来没有一款 iPhone 的年销量低到1600万台的，而6.5英寸的大屏 iPhone 又一定会是热门机型，所以届时应该还是 LG Display 和其他供应厂商一起为这一版本的 iPhone 供货，大家认为是谁呢？日本的 JOLED（ JDI 旗下专注 OLED 面板的公司），中国的京东方，还是三星呢？

要小编来说，现在的 OLED 信得过的还真只有三星，看看谷歌 Pixel 2 搭载的 LG OLED，发布之后就爆出了不少问题。所以短期内苹果是无法摆脱三星了，据说一块 iPhone X 的 OLED 出厂价高达110美元，苹果自己显然也不想当这个冤大头。2017年有消息称苹果向 LG Display 投资了2.7亿美元研发 OLED，不久之前 LG 也曾暗示双方达成了合作。并且韩国先驱报也表示，不久之后（或许一个月） LG 和苹果的供应协议应该就能出炉了，我们拭目以待。

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