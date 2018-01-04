苹果为何选择天价办公椅？设计师分享背后故事

小编只想说苹果这种公司事儿真的多，上班干活不就够了！话说，你们还缺清洁工吗？

昨天苹果的一则花边新闻引起了广泛的关注，苹果首席设计师 Jony Ive 为新园区亲自选购了一款名为 Vitra Pacific 的办公椅子，据说数量高达12000把，每把售价高达1185美元（约合人民币7705元），比 iPhone X 的售价还贵。那么 Ive 究竟为什么会选择这这把椅子呢？今天外媒 9to5mac 为我们带来了椅子背后的故事。





这些椅子来自于一家名为 Fast 的公司，设计师为巴伯（Barber）和奥格比（Osgerby），这两位设计师在一次和 Ive 喝啤酒的时候，为对方介绍了自己正在设计的 Vitra Pacific 办公椅，他们称现在的家具很难与不同的的空间相融合，是华而不实的，但是这款椅子有舒缓的曲线，可以完美融入任何使用环境，甚至是我们的家中。对于他们的介绍，Jony Ive只说了一句话：“这很有趣。”所以几个月后，苹果成为了 Vitra Pacific 的第一个客户。而后面的介绍可能就是设计师朋友们需要记笔记的内容了，设计师 Osgerby 认为，过去的办公椅都过分热衷于用外形来表达功能性了，也就是说，一切功能都要在外表上展现出来，比如说最近几十年最经典的 Aeron 办公椅，这个椅子来自 Herman Miller ，外表每一处支撑、活动部件、调节器都展现了出来。但是不管是这两位设计师、 Ive 本人还是苹果公司，都认为这种设计已经过时了。

所以 Vitra Pacific 办公椅就诞生了，它看起来就像是不可活动的一把椅子，但是用户坐下来的时候椅子会根据压力的不同调节靠背松紧，提供恰好的支撑。并且 Vitra Pacific 办公椅虽然也有调节高低和前后的调节器，但是全部藏在了座椅下方，被延长下去的靠背遮挡住了。用 Osgerby 的话来说，他们就是将令人安心的曲线和带有安静气质的材料用在了椅子上。

那么为什么要强调流畅、简洁的线条呢？室内设计公司 Office O + A 的创始人 Primo Orpilla 表示：“如今，工作和生活的界线变得越来越模糊。对于年轻一代来说，工作代表了他们交际圈以及他们的社交方式。所以对于员工来说，大家都需要一个居家的氛围，而不是科技感或是高档感。”对此 Osgerby 十分赞同，他说现在的年轻人对于工作环境、娱乐休闲的需求甚至大过了薪资。所以在 Vitra Pacific 办公椅上，不管是正常坐姿，还是侧着坐，都能提供非常舒适的姿势。看完他们说的这些，小编只想说苹果这种公司事儿真的多，一个椅子学问这么多，浪费，上班干活不就够了！话说，你们还缺清洁工吗？

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