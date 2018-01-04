虽然苹果极力推进 但ARKit发展依然滞后

ARKit在游戏领域表现差强人意，而且在备受期待的专业领域还需要更努力一些。

苹果在去年WWDC 2017 上为我们带来了现实增强服务 ARKit ，当时包括小编在内的很多人都非常看好这一技术，认为 ARKit 对于硬件的低要求能够带来软件生态的爆发。事实上，即使是谷歌也承认了 ARKit 的强大，在2017年8月发布了和 ARKit 非常类似的 ARcore ，而放弃了自己研发多年的 Project Tango。那么在发布大半年之后，被寄予厚望的 ARKit 的表现怎么样呢？似乎不太乐观。





苹果在这半年来一直在宣传 ARKit，库克也不止一次为这款产品站台，但是根据新的数据，该技术的早期采用速度比预期慢。应用研究公司 Apptopia 今天发布了一份新的报告，数据显示在 iOS 11 发布四个月之后（只有 iOS 支持 ARKit ），App Store 上仅有不到1000款应用支持 ARKit，4个月中，9月上线了300款支持 ARKit 的 App，10月下降到200款，而11月就只剩155款，12月也只有170款。

在所有支持 ARKit 的应用中，30%是游戏，13.2%是娱乐，11.9%为工具类，剩下的是教育（7.8%）、照片视频（7.5%）和生活方式（5.4%），“其他”分类占到了24.2%。这也和苹果的预想比较符合，在 WWDC 2017的演示上，苹果就一直在强调 ARKit 在 AR 游戏上的潜力。然而在专业工具（AR 测量技术等应用）、教育领域（医疗、建筑等领域），我们却没有迎来应该有的爆发。

但是苹果 CEO 蒂姆·库克还是很在意这项技术，他在多次采访中表示，该技术具有难以置信的潜力，他讲到 ARKit 时称：“我认为 AR 是一个堪比智能手机的大创新，现在人人都拥有智能手机，而 iPhone 也不是针对特定的人群的产品，它是为所有人准备的，所以 iPhone 提供的 ARKit 将能够改善大家生活的方方面面。当我看到 ARKit 时，我认为它就像我看到 iPhone 上的芯片一样，不是产品，而是核心技术。”现在 ARKit 的发展确实是遇到了一些问题，但是这项处于早期的技术或许还需要更多时间完善自身，然后让更多人用上它。就像过去苹果推出第一代 iPhone 时，其实也是口碑好、市场略输，而苹果是从 iPhone 3GS/4 才真正开始改变世界的。

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