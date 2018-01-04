换电池计划将使iPhone销量跌1600万 100亿没了

这将会使苹果损失100亿美元，而2017年第三季度苹果净利润也才107亿美元。

苹果“降频门”的相关消息已经让我们耳朵听起茧了，但是在给出道歉和低价更换电池的方案之后，苹果暂时应该不会做更多回应了。但是因为消费者对于苹果做法的不满，iPhone 的销量在未来一定会受到影响。而苹果的损失不止于此，根据巴克莱（Barclays）的预测，电池更换计划本身就将让苹果少卖 1600 万部 iPhone。





巴克莱称，虽然电池更换计划本身是一个不错的公关解决方案，安抚了不少用户的情绪。但是一旦大量 iPhone 用户选择去更换老旧机型的电池而不是购买新款 iPhone，这当然就会影响 iPhone 的销量，整体来看，苹果的收入可能会减少4％。巴克莱的分析师表示，预计将有77%的 iPhone 用户满足电池更换计划，也就是有 5.19 亿部 iPhone 能够以29美元的价格换电池，而他们估计这些用户中最后会有 10% 前往 Apple Store 更换电池，也就是说 5400 万部旧 iPhone 使用寿命又延长了。虽然这5400万台、每台 29 美元的收费其实也能够创造 15.6 亿美元的营收，但是因为这些用户中预计会有30%不会购买新机型，iPhone 的销量可能会下跌1600万台，给苹果造成超过 100 亿美元的损失。而在2017年第三季度中，苹果的净利润为107.14亿美元，虽然这么算不太严谨，但是我们也可以开玩笑地说，苹果白干了一个季度。所以巴克莱下调了对2018年苹果的利润预期，他们将对苹果股票持“中性”评级。巴克莱分析师称华尔街“对于iPhone X的销售太过乐观”，不过考虑到苹果服务类业务的增长，还有新税法的利好，他们并没有大幅下调股价预期，而是将苹果股价预期调整到了162美元，现在苹果股价为171美元。

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