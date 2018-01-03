出大事了 英特尔cpu漏洞修复将削弱Mac性能

该漏洞即便修复后，也会给全球电脑带来性能上的打击。

近日，英特尔 CPU 被曝出存在重大安全漏洞，这一漏洞能够导致黑客访问到个人电脑内核访问的内存数据，其中包括用户账号密码、应用程序文件，文件缓存等。这个芯片级的漏洞并不容易解决，必须在操作系统上进行修复，但是即便修复后，也会给全球电脑带来性能上的打击。目前，英特尔 CPU 漏洞信息尚未在网络上被公开，但它被称为“英特尔处理器在过去十年中出现的最底层设计缺陷”。黑客不仅可以利用该漏洞获取用户的受保护内容，甚至可以通过非法程序滥用这些内容。据称英特尔、微软、苹果等公司正在加班加点研究解决办法。该漏洞可以被修复，但最大的问题是，补丁可能导致 PC 和 Mac 出现性能下降，下降幅度在 5%-30% 之间，尚未清楚具体降低到什么程度。修补这一漏洞的补丁将会影响到系统调用的底层功能，因此将影响到软件编译，虚拟机运行等。一名开发人员表示，Linux 内核中进行的修补将会影响所有的操作系统工作，大部分软件运行将会出现“一位数下滑”（10%以下），典型的性能下降幅度为5%。而在联网功能方面，最糟糕的性能下降幅度为 30%。因为这个漏洞主要出现在英特尔 x86 构架上，所以对使用英特尔处理器的苹果 Mac 电脑影响是普遍的，苹果也在紧急修复系统以解决这一缺陷，但修复工作进行得如何尚未清楚。总之可以确定的是安装修复补丁之后，用户的个人电脑运行速度将比以前降低。The Register 预计微软将于下周二（2018 年 1 月 9 日)公开发布这一补丁。这些变化将出现在即将发布的 Linux 内核版本中，苹果可能在不久的将来也会对 macOS 做出类似的修改。

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