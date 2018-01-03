苹果拿下刘海屏专利 但安卓阵营准备来硬的

虽然苹果已经注册专利，但安卓阵营也已经开始着手开发刘海屏手机，未来免不了爆发冲突。

在 iPhone X 发布之后，刘海屏一时间成为了大家热议的话题，而众多国产手机 CEO 虽然嘴上说着 iPhone X 丑，但不少人已经私底下开始开发刘海屏手机了。可今天一则新闻对于所有手机友商可都算得上是当头一棒：苹果把刘海屏设计注册专利了！





今天美国专利商标局公布公布了一批通过审核的新专利，其中一个正是 iPhone X 的刘海屏幕外观，显然，苹果在美国已经拿到了 iPhone X 的外形专利。也就是说，至少在美国市场，其他手机厂商相同设计的手机都有侵犯苹果专利的嫌疑，苹果完全可以起诉对方，就像过去在滑动解锁这个简单设计上起诉三星一样，当年在外观和系统交互的专利上，三星可是吃过不少亏的。

不过现在这一设计现在只是在美国专利商标局通过了审核，并不意味会在世界范围内生效，但是考虑到最近几年越打越响的专利战，苹果现在应该已经开始在各地区开始申请这一专利了。即使仅在美国本土，对于想进军美国的华为、小米也不是个好消息，不是有消息说华为 P20 就是刘海屏吗？不得不说苹果这一招真的很狠，毕竟就现在的技术来看，刘海屏确实是技术难度很高、视觉冲击力很强的全面屏方案。而以当下的技术水平来看，起码未来一两年是很难将刘海去掉的，如果把这一设计据为己有，显然就限制了竞争对手的产品。

不过安卓厂商显然不会认怂，他们现在已经骑虎难下了，据说现在三星已经接到订单，开始为其他安卓厂商生产类似的刘海屏幕了，客户包括 OPPO、vivo 和华为等品牌，并且中国屏幕厂商京东方也在不久之前展示了相关样机。如此看来，苹果和安卓厂商在后面一年免不了在刘海屏设计上爆发冲突了。

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