防止OLED烧屏？苹果做得比三星更好

Cetizen 为我们带来了 iPhone X、三星Note 8和三星 S7 Edge 的烧屏测试对比。

大伙都知道，OLED 屏幕有一个致命的缺陷就是容易烧屏，所以在 iPhone X 一开始确定使用 OLED 屏幕的时候，不少朋友是持有怀疑态度的。那么现在 iPhone X 也上市两个月了，它在防止烧屏这件事情上做得怎么样呢？韩国媒体 Cetizen 为我们带来了 iPhone X、三星Note 8和三星 S7 Edge 的烧屏测试对比。





Cetizen 的测试中，屏幕常亮时间达到了510个小时， iPhone X 的屏幕直到510个小时的常亮时间后才有明显可见的烧屏现象。

在测试过程中 Cetizen 每隔一段时间就会观察一次屏幕，两款三星手机都早早地出现了烧屏现象。并且相比较之下，最新的三星 Note 8竟然是烧屏最为严重的机型，这应该和它超高的亮度有关，Note 8 屏幕最高亮度超过了1000nit，而 S7 Edge 仅为500nit 。

有些朋友可能不太了解烧屏， OLED 使用有机材料使其具备了可弯折的特性，但也带来了稳定性不强的缺陷，在一个像素长时间显示同一个色彩时，像素颗粒就会老化，导致将来在显示其他内容时，会出现当初长时间显示图像的残影（注意下图拍照界面），并且这一过程是不可逆的。所以大家平时在使用搭载 OLED 手机的时候，要尽量避免开启最高亮度和长时间显示同一图像。

为了解决这一问题，三星在系统中加入了像素漂移等方法，也就是让虚拟按键等长时间显示的图案隔一段时间之后就偏移几个像素，防止同一个像素长时间工作，但是三星的努力也仅限于此了，对于第三方 App 中固定不变的色块和按键并没有进行防烧屏优化。而苹果在 iPhone X 的系统中也加入了像素漂移机制，但是除此之外，苹果显然还有其他防止烧屏的诀窍，才使 iPhone X 的屏幕青出于蓝而胜于蓝。这个测试其实让小编想起了索尼，之前索尼的 CMOS 其他人都用得非常好，可索尼自己就是调教不好。也不知道这次是三星自己不行还是苹果做得太好呢？

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