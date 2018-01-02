2018年 苹果需要努力解决哪几大方面问题

明年的苹果产品与服务又会呈现出哪些发展趋势呢？

除了新 iPhone，新 iPad，HomePod 等一系列硬件值得我们期待之外，苹果的 2018 年还能给大家看到怎样的惊喜？下面是外媒 venturebea 提出的十个未来建议，这些建议也代表着多数苹果产品使用者和潜在消费者的需求。明年的苹果新品会呈现出哪些发展趋势呢，让我们一起来看看。

2015 年，苹果在 iOS 9 上推出名为“Proactive”的新功能，能够根据用户的行程安排及使用习惯，在合适的时间向用户提供合适的信息。被认为是与谷歌 Google Now 相竞争的一个项目。随后两个版本的 iOS 中（iOS 10 和 11），我们还没有看到苹果在 Proactive 实现更大野心。但做好这个项目的意义非比寻常。

举个例子，根据用户启用定位服务、蓝牙配对以及 Wi-Fi/蜂窝连接这些情况，一个理想的智能 iPhone 设备应该知道可以据此判断你什么时候在汽车上，什么时候到了办公室，什么时候在家里呆着，从而能够遵循预定义的“场景规则”。

比如当你坐在私家车上，iOS 可以为你直接将音乐库连接到汽车音响，不需要用户再进行手动设置。同样，当你回到家中，则启用预设好的“家庭”配置文件，让 iPad 自动连接到最惯用的扬声器系统或卧室电视，而“办公室”可以自觉帮你将新接收到的文件 AirPods 到办公设备，并自动打开特定的（你经常使用的）办公应用程序。

用户还可以创建适合自己生活的特定场景的配置文件，由位置、时间或与某些配件配对而触发，然而我们手上的 iOS 设备将会相应地运行。

截止至 2017 年 iPod Shuffle、Nano 和 Classic 都已经失去，iPod 这个家族只剩 iPod Touch 仍然活着。尽管独立媒体播放器大势已去，但 iPod 还是一个坚实的品牌，如果让它就此消失，实在可惜。在专门的良好营销和第三方软件团队支持下，iPod Touch 可以很容易地重新调整，作为一款掌上便携娱乐休闲设备存在。过去不到一年的时间里，任天堂 Switch 证明了这个市场还有多大的潜力存在。毕竟今后苹果如果精简 iPad 产品线，iPad mini 可能不再是入门级的选择，但事实上，儿童和有儿童的家庭可能更希望有一台更小的、更易用的触屏 iPod。当然，把 iPad mini 定位调整，让它加入 iPod 家族也无不可。

另外，苹果公司可以简单地将 iPod Touch 重新定位在智能家居系统中，作为一个专门的带触摸屏的遥控器存在，这个遥控器可以全家人使用，这样就不用贡献出你的私人手机。操作系统，应用程序和芯片都是现成的，所需要的改进是一个全新的屏幕和接入 Homekit，让 iPod 继续在不需要大量计算和高性能的场景中，继续发挥作用。不知苹果有没有这个打算。

由于 iPad 系列中有 9.7 英寸和 10.5 英寸的竞品，而且每种产品都有 Wi-Fi 和 Wi-Fi + Cellular 版本，所以 iPad 阵容显得十分庞大。同样，iPhone 系列现在包括八个不同的设备，其中不少是增加“可选项”而存在的，比如 iPhone 6,7,8。Apple Watch 的版本也是多得让很多入门用户根本搞不清，多种系列，多种尺寸，再加上各种材料的表带和品牌表带，琳琅满目的同时，可能也会让人眼花缭乱。

所以每次谈到苹果的几个产品系列，我们都会讨论它将如何去简化产品线。以 iPad 为例，在普通版和专业版中保留三台 iPad（比如 9 英寸/ 11 英寸/ 13 英寸），只为专业版集成蜂窝网络或者专门加大容量。2018 年新 iPhone 只需要推出不同的屏幕尺寸就可以。

苹果手表未来可以精简成两种：Series 3 和 Series 4 ——各有两种尺寸，铝/钢/陶瓷材料。多种多样的表带则用来提供个性化和定制化。

这一点和国内用户关系不大，因为 Apple TV 在国内基本毫无竞争力。而即便是在美国，1.68 亿互联网电视用户中，选择使用智能电视的最多，其余则倾向于选择 Roku、亚马逊以及谷歌的机顶盒，而不是买 Apple TV。

Apple TV 没有竞争力的主因是售价太高，内容太少。即便是号称最棒的电视盒 Apple TV 4K，它目前还没有一个 App 支持播放 4K HDR 原盘，4K 视频应用和 720p 以上的流媒体应用也很少，对于很多超清发烧友而言显然就不是最好的选择了。除非 2018 年苹果给开发者们一个很大的刺激，否则 Apple TV 的内容还是会继续匮乏无比。

使用 2016 年和 2017 年款 MacBook Pro 的用户都知道，在大多数情况下，它们的续航能力并不理想，在需要开启多个第三方 App 的时候，电池电量呈级数往下掉。根据彭博社的报告，苹果为了让旧款 MacBook Pro 和新系统性能达到平衡，选择了一个过渡型的电池方案，留下了 MacBook Pro 续航不理想的缺陷。

苹果应该提供一个解决方案，比如一开始就为不同的 MacBook 设备（包括 iPhone 也是）规划好分层次的电池管理机制。正如 iPhone 6 系列降频门轰轰烈烈的集体诉讼最后让苹果不得不出来解决问题一样，苹果总不会想 MacBook Pro 的买家也整一出这个吧？总而言之，吸取 2017 年最后的教训，苹果该好好优化电池管理芯片了。

未来一年是 AI 年，这点没有人会质疑。在几乎所有大公司和大品牌都在主打人工智能的时候，苹果毕竟加快改进和扩展 Siri 的能力，让它足以和强大的 AI 对手竞争。尤其是智能家居市场兴起的前景下，Siri 能否更加聪明、贴心、接入更多场景变得至关重要，亚马逊和谷歌的产品（Echo Dot 和 Google Home Mini）已经非常清楚地显示了这一点，并且正在创下破纪录的硬件销售和应用下载成绩。要知道，2017 年圣诞期间，iOS 最畅销的的 App 是亚马逊智能音响 Echo Dot 的配套设置应用——Alexa。

苹果走高端定位的 HomePod 即将在 2018 年入局，能不能带来同样的影响，大概要看 Siri 在上面的发挥了。

在过去多年里，苹果一直坚持着“独家配件”的市场方针，对配件开发商的支持限制在“给我付钱，遵守我的规则，为我制造独家配件，然后卖给我的客户”。对于用户来说，苹果 MFi 认证是一个比较讨厌但是又不得不去关心的标识。

但是这近两年，苹果类似的做法无论是对消费者还是对开发人员来说，效果都很不好。不管是电源适配器还是数据线还是转接线，苹果一度繁荣的配件市场正在大幅衰退，大量的用户选择其他知名品牌或者“山寨”厂商那里寻找价格更合理的替代品，2018 年可以预见到，随着 AR、VR、AI 和其他颠覆性技术的蒸蒸日上，苹果需要全面改革其配件许可业务，更开放地与配件商合作，而不是试图控制他们。

根据 2017 年 12 月的一份报告，苹果计划统一 macOS 和 iOS 应用，他们未来会发布新的开发工具，让开发者只专注开发一个程序，而这个程序能够自适应 iPhone、iPad 和 Mac 平台，以期通过这种方法，振兴严重缺乏活力的 Mac App Store。

这个计划到底是不是真正有利于 Mac 用户，目前还存在很多争议。当然，如果苹果可以很好地处理一个程序两套 UI 的配置，让开发者做出尽可能多样而又清晰的交互层面，让 iOS 应用能够在 Mac 上也能通过键盘、鼠标、触控板进行操作，并且不用纠结需要购买多个版本的问题（一个通用版搞定一切），应该会受到用户的欢迎。

多数人都很想要一台这样的 Mac 电脑，它的屏幕牛逼，而且可以直接触控操作。可惜苹果一直没想明白，新款 MacBook Pro 尴尬的 Touch Bar 触控条尴尴尬尬，既不能让人完整地“触摸”，又需要在使用的时候分散精力兼顾屏幕，反倒是微软拿出了一台生产力爆表的触屏设备。所以现在是时候给 Mac 加上触摸屏了，可以触摸的屏幕，加上可以放置便捷小工具的触控条，以及手感优秀的触控笔，它们会给用户带去使用快乐的。

不管是有意还是无意，苹果似乎总显得容易无视少数用户的声音，当有消费者率先提出对产品或者系统存在问题的质疑批评时，苹果公关部门仿佛永远不会知道。直到事情闹得更大，变成一大群用户集体抗议，或者闹到诉讼的地步，才发出声明。

看起来是一个向用户伸出援手的“机构”，但是缺乏主动与用户沟通的渠道，比如更广泛的社交平台，更亲民的公关运作，从 2016 年的 iPhone 自动关机到 2017 年的降频门事件，这个问题也被暴露了个十足。

苹果公关总是不能有效的引导合理消息，公众们便会愈加关注那些苹果的负面消息，而这样会给消费者带来更深的误解。新的一年，苹果要是想保持消费者心目中优质企业的形象，那么就该好好整顿公关部门，利用不同的平台，建立更加开放的信息交流反馈渠道以及快速的事件响应机制。

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