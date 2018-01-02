花旗银行：苹果有四成希望收购NetFlix

苹果实在太有钱了，2500亿美金的现金储备带回美国之后，总得花掉吧？

苹果今年开始大规模拓展旗下的内容业务，不仅大力发展 Apple Muisc，收购了音乐识别服务商 Shazam ，还计划在2022年将原创内容预算上涨到每年42亿美元。但是对比亚马逊和 Netflix 在2022年计划的83亿美元和68亿美元，这一数字似乎不是那么有竞争力，那么怎么办呢？苹果：不如我们收购 Netflix 吧！





近日，花旗银行（Citi）的分析师 Jim Suva 和 Asiya Merchant 发文称，由于总统批准了企业税新政，所以苹果将会有40%的可能性收购著名的在线视频服务提供商 Netflix。而他们也同样分析了苹果收购迪士尼和特斯拉等公司的可能性，但是毫无疑问，只有收购 Netflix 的可能性达到了40%。

说起 Netflix 可能知道的人不太多，但是说起他们出品的影视作品大家肯定都耳熟能详，《纸牌屋》、《女子监狱》、《超胆侠》和《马男波杰克》等经典剧集都出自他们之手。在2017年，Netflix 也进入了全球最具价值品牌100强，排名92，并且买下了中国热播剧《白夜追凶》的播放权。那么花旗银行为什么要分析苹果的潜在收购对象呢？Suva 和 Merchant 表示，苹果实在太有钱了，现金储备接近2500亿美金，而且每年都会增加500亿美元，之前他们通过将现金存放在低税收国家来避税，但是在美国税改之后，苹果就可以更加自如地使用这笔钱了。而买下 Netflix 仅仅需要花费三分之一的储备，但却能带来旗下生态内容的爆炸式增长，何乐而不为？虽然 iTunes 曾经给苹果带来了很大的影响力，但是近年来网络用户正向亚马逊、Hulu 和 Netflix 等平台迁移，考虑到近期苹果在内容方面的投入越来越多，干大事儿的时候快到了！

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