除了性能 苹果还对旧iPhone加了这些限制

除了性能之外，苹果还表示他们对屏幕、扬声器、闪光灯都进行了一定的限制。

各位 iPhone 用户最近都被“降频门”深深地困扰着，但是大家说起这个事件时总是只会提到手机变卡、性能变差，但实际情况是，你的 iPhone 因为降频门而出现的变化，可不只有性能这一项。外媒 PhoneArena 报道称，苹果为用户列出了两份有关 iPhone 降速的功能清单，解释了哪些功能会受到影响，而哪些不会，列表如下。



受到影响的功能：



手机软件启动时间更慢

在进行屏幕滚动时，画面刷新速度下降

背光变暗（可以通过控制中心进行设置）

扬声器音量将会降低3分贝

在一些手机软件中，屏幕画面刷新率逐步下降

在某些极端情况下，摄像头闪光灯将关闭，这一变化能够在相机用户界面中看到

在后台更新数据的软件，在启动之时可能需要重新载入数据





和移动基站之间的通话质量，网络连接速度等拍摄的照片、视频质量GPS 相关性能定位精准度加速器、陀螺仪、气压计传感器Apple Pay 功能很显然，除了处理器降频之后一定会出现的运行变慢等问题，苹果还对屏幕、扬声器、闪光灯等部件进行了部分限制，也就是说旧款 iPhone 用户除了手机会变卡之外，还会出现扬声器声音变小、屏幕亮度变暗、刷新率降低和自动关闭后台应用等情况。不过苹果并没有对传感器、基带等性能进行限制，这背后的原因我们现在并不清楚，但可以确定的是前面那些限制是为了降低整机功耗、提升续航。对于苹果的这份功能表单，《福布斯》也发表了相关的看法，他们认为在 iPhone 超高利润的支持下，优秀体验只能维持一年是不正常的，现在旧款 iPhone 会遭到性能下降，是否意味着2019年老化的 iPhone X 也会出现性能下降的情况呢？

他们认为这种情况是很有可能发生的，因为在最新的 iOS 11.2.5 系统中，苹果会为用户呈现电池的健康状况和设置建议，但并没有提出如何解决因为电池老化而产生的自动关机问题（苹果解释称因为 iPhone 6s 的关机门才出台了降频措施）。这意味着虽然 iPhone X 用户届时可以自行选择“保电池”还是“保性能”，但只能二选一，要么就花钱换电池，而显然，苹果用户值得更好的体验。亦或者我们可以期待在 iOS 11.3 甚至是 iOS 12 上，苹果会完全解决这一系列问题。

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