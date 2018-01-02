苹果无线充电MFi认证来了 便宜底座也能快充

只有经过MFi认证的底座支持无线快充，预计这些产品价格应该会在200元上下。

在2017年苹果秋季新品发布会上，除了三款 iPhone 之外还有一款配件颇受关注，那就是 AirPower 无线充电底座，这款底座能够同时为多款苹果产品进行无线充电。但是 AirPower 上市时间遥遥无期，传言中的199美元（约合人民币1293元）的定价也有些让人难以接受，不过大家不用担心，不久之后我们就有大量第三方无线充电底座可以用了！





今天媒体充电头网报道称，认证机构开始向无线充电行业各家客户推送消息，苹果公司关于无线充的申请将会在2018年初全面开放。其实苹果开放无线快充底座早已有预兆，12月2日 iOS 11.2 正式版更新中就明确表示 iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X 可通过兼容的第三方配件进行无线快充。

有些比较懂的人可能会问了，iPhone 使用的无线充电协议不是 Qi 标准么？其他所有的无线充电底座应该都能够对 iPhone 等苹果设备进行无线充电啊！实际情况确实如此，不管是三星手机、飞利浦电动牙刷还是市面上的杂牌无线充电底座，几乎都能够识别成功并且对 iPhone 8 系列和 iPhone X 进行无线充电，但是功率最高只能达到5W，并不支持发布会上宣称的7.5W 快充。这下大家明白了吧？虽然苹果快充兼容 Qi 国际标准，但是只支持到5W， 7.5W 的快充依然是苹果私有的协议，就像充电线的 MFi 认证一样，不经过认证就不能使用7.5W 快充。其实早在11月，国内就有大神破解了苹果的7.5W 快充，但是在 iOS 11.2 正式版中，苹果堵上了这一漏洞。而这次苹果开启的无线充电申请，正是属于 MFi 认证体系。值得一提的是，Qi 标准最高其实支持 15W 无线快充，而现在iPhone 8和 iPhone X 用户其实也能够享受无线快充的便利，苹果官网已经上线了 Belkin 及 mophie 的两款无线充电器，售价498元人民币，小编预计在 MFi 认证第三方快充上市之后，价格应该会在200元上下。

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