iPad也被降频了？苹果诉讼增加至17起

电池容量高达6430mAh的iPad mini 2也会出现供电不足的问题吗？

苹果的 iPhone 降频门还在持续发酵，但是却并不是往好的方向发展，针对苹果公司的诉讼已经越来越多，仅仅在美国地区就已经多达17起，世界范围内更是不计其数。而在这些诉讼中，有一条引起了所有人的注意， 有人在诉讼中表示，除了对旧型号的 iPhone 降频之外，iPad 也同样出现了降频的现象！





美国密苏里州的 Kim Burton 在诉讼书中清楚地写道：苹果公司在 iOS 10.2.1、10.3、10.3.1、10.3.3等系统版本中对从 iPhone 5 一直到 iPhone 7 Plus 的旧设备进行了性能限制，同样的情况也出现在了 iPad 上（包括 iPad mini 2）。并且原告也明确指出，苹果降低设备速度的目的就是为了让果粉们购买他们的新设备。

虽然苹果一再强调限制手机性能并不是“计划报废”，而是对电池老化后的老旧机型进行保护，用户更换电池之后就能够恢复正常使用。但是这次爆出 iPad mini 2 等多款 iPad 产品也出现降频就有些打脸了，因为苹果对降频的解释是，电池容量降低之后供电能力下降，容易导致自动关机的现象，所以不得不在电池老化之后限制性能，防止关机，也很好的说明了为什么换上新电池就能恢复正常。但是 iPad 不一样啊，就拿这位消费者举例的 iPad mini 2 来说，电池容量高达6430mAh，是 iPhone 的数倍之多，而其搭载的也正是 iPhone 5s 使用的 A7 处理器，按理说是不会因为电池供电不足而自动关机的。如果也同样被限制性能的话，只能有两种情况：苹果确实有“计划报废”的情况，或者在开发 iPad 的 iOS 系统时忘记去掉这一功能了。但是现在一切都只是这位消费者的一面之词，并且超大容量电池老化之后供电能力是否会下降也不能完全确定，后续应该会有更多针对于旧款 iPad 性能的测试，到时候就知道实际情况究竟如何了，威锋网也会在第一时间为大家送上最新的消息。

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