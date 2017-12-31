提前执行换电池优惠 苹果为何这么着急？

现在大家就可以预约旧iPhone优惠换电池的服务了，我们也替大家前往Apple Store询问了相关信息。

在中国2017年最后一个工作日的早晨，苹果公司宣布将会对所有旧款iPhone换电池的价格进行调整，国内价格从608元降到了218元。但是这并没有阻止来自多方面的批评声音，所以苹果公司决定提前施行手机电池更换的折扣政策。





据美国有线电视新闻网（CNN）的报道，面对大量愤怒的用户，苹果公司决定比原计划提前一个月施行手机电池更换的折扣政策，现在手持 iPhone 6 的用户仅需支付29美元（约合人民币190元）便可更换手机电池。而在该媒体向苹果公司求证之后，对方也确认这一政策将于美国时间本周六开始在全球施行。该发言人表示，“我们本希望更多的时间做准备，但我们更乐意现在立刻给用户更实惠的价格，不过最初一批更换电池的供给上可能会有限制。”考虑到截至本文发出时已经到了美国时间周六，所以威锋网也替大家在深圳益田Apple Store询问了相关问题，得到的答复是，现在就可以更换了，不过需要先在“Apple 支持”App上进行预约，然后按照预约时间到店更换，并且目前iPhone 6到iPhone 7 Plus的所有机型都能够更换电池，需要提供购机证明。不过理论上只有在检测之后发现电池损耗已经超过20%才能更换（不绝对），且有自行更换过配件的机型不在服务范围内。

虽然苹果这波补偿让很多人相当满意，但也有挑毛病的，技术分析师 Daniel Ives 周五告诉CNBC消息人士，苹果公司道歉只是为了抓住持观望态度的潜在智能机升级用户，也就是锁定“持观望态度”的买家。GBH Insights公司首席战略官Ives说：“这是一场公关噩梦，，而他们必须阻止事件恶化，因为苹果正准备迎接智能手机换机潮，而现在是他们最不想看到的情况。 ”

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