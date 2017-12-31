iPhone蝉联年度最畅销科技产品 明年还会卖更多

iPhone 又一次成为了 2017 年最畅销的科技产品，甚至超过了第2到第5位所有产品的总和。

2017年就这么过去了，虽然对于苹果来说2017年的结尾并不是那么美好，但是整个过程还是非常值得夸赞的，今天外媒为我们整理了2017年科技产品销量排行榜，其中 iPhone 又一次成为了 2017 年最畅销的科技产品，甚至超过了第2到第5位所有产品的总和。





据外媒《今日美国》的统计，苹果在过去一年销售了2.23台部iPhone，依旧是最畅销的科技产品，而去年为2.11亿部。排名第二的则是三星Galaxy S8和Note 8两部旗舰，总销量为3300万台，第三到第五分别为亚马逊 Echo Dot 智能音箱、Apple Watch和任天堂Switch，销量分别为2400万台、2000万台和1500万台。

可以看到iPhone在2017年的总销量超过了二至五名的销售量总和，但是这显然对三星等品牌是不公平的，因为这张图表将所有在今年出售的iPhone机型与三星的两款机型混为一谈，但是反过来说，在排除三星J系列和A系列等中低端机型之后，高端科技市场苹果依然是无可争议的霸主，iPhone 和 Apple Watch 十分成功。虽然2017年的销量依然没有赶上苹果在2015年的2.3亿部销售记录，但数据机构 GBH Insights 认为明年苹果的表现会更好，分析师 Ives 认为，苹果公司在2018年推出 iPhone SE 和更多新手机，而在 iPhone 十亿以上的用户中，将会有三亿五千万人选择在2018年升级自己的手机。而另一位分析师认为，明年苹果会推出更加便宜的手机促进销售，不过这仅限于非全面屏版本，毕竟非全面屏手机的竞争力在2018年只会更低，用降价促销或许是个好消息。难道这意味着明年iPhone仍然会有非全面屏版本，并且会更加便宜吗？我们拭目以待。

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