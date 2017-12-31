iPhone蝉联年度最畅销科技产品 明年还会卖更多

2017-12-31 22:50:35
拾欢伯
威锋网
加载中...

iPhone 又一次成为了 2017 年最畅销的科技产品，甚至超过了第2到第5位所有产品的总和。

2017年就这么过去了，虽然对于苹果来说2017年的结尾并不是那么美好，但是整个过程还是非常值得夸赞的，今天外媒为我们整理了2017年科技产品销量排行榜，其中 iPhone 又一次成为了 2017 年最畅销的科技产品，甚至超过了第2到第5位所有产品的总和。


据外媒《今日美国》的统计，苹果在过去一年销售了2.23台部iPhone，依旧是最畅销的科技产品，而去年为2.11亿部。排名第二的则是三星Galaxy S8和Note 8两部旗舰，总销量为3300万台，第三到第五分别为亚马逊 Echo Dot 智能音箱、Apple Watch和任天堂Switch，销量分别为2400万台、2000万台和1500万台。


可以看到iPhone在2017年的总销量超过了二至五名的销售量总和，但是这显然对三星等品牌是不公平的，因为这张图表将所有在今年出售的iPhone机型与三星的两款机型混为一谈，但是反过来说，在排除三星J系列和A系列等中低端机型之后，高端科技市场苹果依然是无可争议的霸主，iPhone 和 Apple Watch 十分成功。

虽然2017年的销量依然没有赶上苹果在2015年的2.3亿部销售记录，但数据机构 GBH Insights 认为明年苹果的表现会更好，分析师 Ives 认为，苹果公司在2018年推出 iPhone SE 和更多新手机，而在 iPhone 十亿以上的用户中，将会有三亿五千万人选择在2018年升级自己的手机。

而另一位分析师认为，明年苹果会推出更加便宜的手机促进销售，不过这仅限于非全面屏版本，毕竟非全面屏手机的竞争力在2018年只会更低，用降价促销或许是个好消息。难道这意味着明年iPhone仍然会有非全面屏版本，并且会更加便宜吗？我们拭目以待。

　　欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。

[文章纠错]

锋友跟帖
人参与
人跟帖

热度 时间
现在还没有评论，请发表第一个评论吧！
正在加载评论

热门关注

  • 威锋客户端

  • 用微博扫我

返回顶部
关闭

威锋账号登录
用户名： (请实名认证)
Hi~我是威威！
关于我们 联系我们 大事记 法律条款 About Us

粤公网安备 44030502001011号 丨 沪ICP备14001835号-1 丨 新三板上市公司威锋科技（836555）

增值电信业务经营许可证： 粤B2-20130239 粤网文[2014]0683-283号 Powered by Discuz!

触屏版

Copyright 2007-2017 © Joyslink Inc. All rights reserved 保留所有权利