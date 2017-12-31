2018年：苹果可能会为我们带来些什么？

对苹果和果粉来说热热闹闹的 2017 年过去了。这一年里，我们迎来了 iPhone X，这款大家一直以来如此期盼的新机。接下来的一年里，大家又将会看到什么呢？2018 年很快就要到来了，我们...

三款全新 iPhone





2017 年，苹果第一次在一场发布会上一口气公开了三款 iPhone —— iPhone X、iPhone 8 和 iPhone 8 Plus。根据传闻，我们明年也将会看到苹果发布三款新的 iPhone。

消息来源称，苹果明年的新 iPhone 阵容将遵循“两高一低”：两款搭载 OLED 屏幕的旗舰，以及一款搭载 LCD 屏幕的中端。其中一款旗舰是 iPhone X 的直接后继机型，拥有 5.8 英寸屏幕，而第二款则是“iPhone X Plus”，拥有更大的机身，当然屏幕尺寸也会增至 6.5 英寸。

如果不出意外，苹果将会让面容 ID 普及到每一款机型上，所以即使是那款 LCD 版 iPhone，也将不会再有 Home 键，换来的是更大的 6.1 英寸屏幕。这款新机将会有什么样的设计，会不会外观也接近全面屏，这些都是未知。

苹果会采用这样的策略并不奇怪。考虑到 iPhone X 目前仍受到人们质疑的销售表现，苹果一定也深知如今不能将全部筹码都押在一款旗舰机上，而更宽的产品线组合能够有效降低风险。

除了屏幕尺寸外，我们对新机的了解并不多。不过它们的网络速度表现应该会有不小的进步，因为许多消息都表示苹果正在开发更新的调制解调芯片和天线。

HomePod

HomePod 可不是什么传闻中的产品，它本该在这个月发售，但苹果却将其延期到了 2018 年。虽然我们还不知道确切的日期，但苹果不可能再让人们等太久，2018 年年初是比较可靠的一个时间段。

苹果似乎并不打算和亚马逊、谷歌直接竞争，HomePod 最大卖点并不是 Siri，而是音质。HomePod 搭载了 7 个高频阵列，每一个都有自己的发声单元。它拥有一个 4 英寸的前向低音扬声器，以提供清晰无失真的声音。HomePod 的 A8 芯片带来空间感知功能，让它能够通过分析房间来调节声音效果。

让人感到费解的一点是苹果对 HomePod 的 AI 这块似乎并不很上心。虽说它拥有 6 个麦克风阵列，确保听清对 Siri 下达的指令，也能作为 HomeKit 的控制中枢，但苹果并不打算对第三方开发者开放其 API。不知道它未来还有什么打算。

iPad

苹果很明显并不想让面容 ID 和触控 ID 共存的局面持续太久，所以不仅仅是 iPhone，iPad 也可能将会迎来原深感摄像头。当然了，苹果必须要发布新机才能做到这一点。

所以我们会不会看到全新 iPad Pro 的发布？很有可能。拥有了原深感摄像头以后，Home 键不再被需要，我们自然也能够迎来更窄的边框。不过新的 iPad Pro 会是 OLED 面板+全面屏吗？可能性不大，毕竟 OLED 面板的产能摆在那里。不过我们不了解的一点是，10.5 英寸的 iPad Pro 和 12.9 英寸的 iPad Pro，是不是都能得到更新。

如果不出意外，我们还将迎来下一代的 Apple Pencil，可惜它将会有什么改进和变化，我们现在还不得而知。

除了 iPad Pro 外，那款面向低端的 iPad 很可能也将迎来升级。苹果有理由更新 iPad，因为多家分析机构的数据都显示，公司平板电脑业务这段时间以来的增长应该归功于它。iPad 搭载 A9 芯片，到明年这样的性能已经不再能够满足需求。因此无论从哪个角度来看，苹果都有必要去更新 iPad。

Apple Watch Series 4

尽管目前各方面信息还很少，但自从第一代开始，苹果就一直保持一年推出一款新机的节奏，所以我们应该是可以期待 2018 年苹果推出 Apple Watch Series 4 的。

从 2015 年至今，苹果一直没有更改 Apple Watch 的设计。到了第四代，苹果很有可能会来一次重新设计，否则它可能会面对来自外界的质疑。然而我们到现在为止都没有得到任何相关的消息，而且考虑到智能手表多功能和小机身之间的矛盾，苹果要实现 Apple Watch 的重新设计确实存在技术上的困难。

不过即便如此，Apple Watch Series 4 还是有可能会为我们带来不少新东西，比如新的传感器，传闻中苹果计划为手表搭载心电图功能，以及血糖监测。另外，更早以前的消息还称苹果正考虑让 Apple Watch 换用 micro-LED 显示屏。这种显示屏更轻、更薄、同时显示效果和亮度也更好。如果 Apple Watch 能搭载这样的屏幕，或许它还能因此实现更多功能。

Mac

苹果在过去的这一年里，不断在强调 Mac 对自己的重要性，以及承诺 Mac 将来仍然会有新设计。苹果要证明这一点，明年它就必须继续有行动。

当然了，我们不可能每年都迎来新的设计，但更频繁的配置更新倒是可以期待，毕竟专业用户对更强性能的需求几乎没有止境。无论是 MacBook 还是桌面上的 Mac 都是如此。不过考虑到 iMac Pro 刚发售不久，iMac 的更新也才刚刚到来，明年会怎么样还很难说。

我们倒是可以先把目光聚焦在 MacBook 上。不管是 MacBook Pro 还是 MacBook，配置更新都是很有可能的。MacBook Pro 这边，分析师郭明錤就曾表示苹果要推出搭载 32GB 版的新机。由于 2016 款的 MacBook Pro 处理器架构不支持，它未能搭载 32GB 的低功耗内存。如今条件已经具备，苹果不回应大家的批评可说不过去。

至于 MacBook，作为一款主打便携和能效的设备，苹果有必要为它带来 Kaby Lake 处理器，在这方面带来提升。顺带一提，它要是能多一个 USB-C 接口那就太好了。

那些可能性不高的

我们会在明年看到下一代 iPhone SE 的推出吗？不知道，毕竟没有任何确切的消息。我们唯一能作为依据的，只有 CEO 蒂姆·库克时不时表达的对 iPhone SE 的重视。不过相信还是有许多人需要一款廉价好用的 iPhone 的。

还有些人一直盼望苹果会在 2018 年推出 AR 眼镜。事实上苹果确实可能会发布这样的新产品，只是不会那么快。根据彭博社的爆料，苹果计划在 2020 年推出 AR 眼镜，以逐渐实现取代智能手机的野心。

至于苹果提到的“全新设计的 Mac Pro 和 Mac mini”，尽管我们不需要为它等待像 AR 眼镜那么久的时间，但毕竟这么大的事，情报却那么少，还是有些稀奇。或许，苹果会把它们的发布定在 2019 年？

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。