【每周精选App】在传送门的世界玩造桥

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桥梁建造师：传送门

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益智游戏《桥梁建造师》的新作，与前几作不同的是加入了 V 社经典的《传送门》元素，关卡中不光要保证自己设计的桥梁不塌还得注意传送门的通过顺序，一旦出错就会无限循环或被挡路激光直接击碎。有了诸多传送门科技的助力，脑洞开得再狂野也没关系，无桥飞渡只要你想得出来就能做到。

18元 iPhone&iPad 中文这个蓝色刺猬还在跑！这次新作不是世嘉自己制作，而是授权另一大厂 Gameloft 出品，包括经典的场景和音乐，以及众多可以解锁的角色，每个角色都有其独特技能，你可以将其强化。谨慎选择同伴，巧妙搭配技能，对抗蛋头博士，一起来拯救索尼克的星球！

手机上的黑魂类 ARPG，操作和当前主流的移动游戏差不多，但战斗部分则遵循黑魂等动作游戏的设定，玩家要灵活走位躲避怪物的攻击，不能贪刀。游戏有十几个主线任务，三种难度，11 场 BOSS 战。开发者表示，未来会更新更多的武器类型和 BOSS，有兴趣的玩家建议等待后续更新决定是否入手。

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免费 iPhone&iPad 中文一款以武器操作为核心的策略单机手游，是腾讯旗下工作室继《三竹里》之后又一良心独立作品。没有氪金，存靠技术来过关，武侠题材加上国风美术让它在一众新游当中相当吸引人，各种各样的游戏画面、道具、机关以及 BOSS 组成了不同的关卡，御剑术和剑气进攻的创意很特别。

内购 iPhone&iPad 英文本作是一款“剑戟动作游戏”，玩家将扮演一位堕入修罗道的武士，收集强力的武器打倒敌人。游戏节奏偏慢，注重出招的时机，考验玩家的专注度和集中性。游戏模式类似黑魂，略有难度，画质非常出色。

文明6

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以著名游戏大师席德梅尔名字命名的《文明》系列最新作《文明6》已上架 iOS，本作支持 iPad 设备。这是近两年来最出色的策略大作之一，也是文明系列风格创新，特色集大成的一作，颇受媒体和玩家好评，曾获得 2016 年 TGA 最佳策略游戏。游戏的前 60 回合免费，玩家可以试玩满意再决定是否购买完整版。游戏完整内容售价 198 元。

锈湖：天堂岛（预购中）

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锈湖剧情拼图又多了新的一块，游戏延续昏暗惊悚的氛围，设定在一个 18 世纪的偏远岛屿上，在你母亲去世后，这个岛屿被诅咒被 10 场瘟疫袭击，玩家将探索岛屿与幸存的家庭成员互动，并且帮助他们征服消灭瘟疫。

订阅 iPhone&iPad 中英日上周彩云小译 App 迎来了一次重要更新，更新之后解锁日文翻译，选定「中英」或「中日」互译模式后，人工智能将自动识别语种。现在已经可以实现“你边说，我边译”的中日英同声传译，这也是这款小工具的最突出亮点。另外还支持中英对照的网页翻译功能。该应用的订阅费用是 8 元包月，年 VIP 价格 98 元。

内购 iPhone&Apple Watch 中文一款比较热门的习惯打卡器，可以为自己的每日习惯创建自定义仪表板，将多种卡片的数据组合在一起，并集成各种类型的信息，包括健康、运动、行程和日历等。有苹果手表的同学可以直接在手表上打卡，非常方便。





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