iMac Pro首拆：拆解较难 但升级潜力巨大

iMac Pro虽然难拆，但做工精细且升级潜力非常大，CPU、内存、SSD都容易更换。

iMac Pro 上市之后，很多人就在期待谁会第一个站出来拆解这个售价超过4万元人民币的昂贵产品，而现在我们等到了，美国存储服务商 OWC （专门为 MacBook 等产品提供存储升级服务）拆了一台 iMac Pro，他们拆解之后发现，iMac Pro 的升级潜力非常大，用户完全可以自行升级存储配置。





从拆解图中我们能看到，iMac Pro 的拆解还是比较困难的，特别是屏幕四周的胶水很难搞定。不过内部依然保持了苹果“视觉洁癖”的特性，整个主板与元器件排布都非常整齐，散热器与音响都采用了对称设计，散热设备为双热管与整块鳍片散热模组外加两个涡轮风扇。OWC 表示，乞丐版的 iMac Pro 配备了4根 8GB ，总共 32GB 的 DDR 4 ECC 内存，这种内存属于服务器级别的产品，其主板只有四个DIMM插槽，32GB 版本为4x 8GB，128GB 内存版本则是4x 32GB，64GB则有 4 x 16GB，这不仅意味着不管什么版本的 iMac Pro 都是使用的四通道内存，而且用户也能够自行升级。

同样的还有硬盘，基本款 iMac Pro 搭载的 1TB SSD 由两个 512GB 的 SSD 组成，接口为 PCI-E，并且用户很简单地就能拧开螺丝，两个 SSD 似乎都很容易拆卸。而在 CPU 和 GPU 的拆解上，OWC 表示 Intel Xeon 处理器并没有被焊在主板上，是可以更换的。

不过比起5K iMac，这代的 iMac Pro 没有提供自助式内存升级功能，对于普通用户来说仍然需要专业人员来提供帮助。所以 OWC 后续当然也会为客户提供一系列高质量的内存、SSD 升级服务，同时他们也会为具备 DIY 能力的用户提供一套升级套件，方面他们自己动手。但是考虑到四通道内存一换一般就是四根一起换，为了不浪费换下来的内存，还是建议有需求的朋友直接上高配。

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