中国暂免部分税收 鼓励苹果等外企投资

现在苹果已经在中国研发中心投入35亿元人民币，更是为滴滴打车投资了10亿美元。

现在不管是对于哪个国家，大家都是想把苹果这样的巨头企业留在自己国内的，比如不久前美国就实行了税改。根据外媒报道，因为美国税改将企业税税率从35%调降至21%，所以不少公司已经准备将海外资产转移回美国，苹果准备带回去的甚至多达2523亿美元！无独有偶，12月28日，中国财政部发表了一份简短声明，宣布将暂时免除外国企业对其再投资于经济的利润征收临时所得税的要求。





再投资的意思是，在现有的投资中，外方持股的任何增加行为，既包括赢利的再投资，也包括新资本的流入，大家可以理解为外资公司在国内的追加投资。财政部在声明中称：此举将有助于促进外国投资增长，提高外国投资质量，并鼓励海外投资者不断扩大在华投资。而如果想要获得免税资格，企业需要将资金再投资到技术、铁路、农业和采矿等批准外资从事的领域。外媒猜测是中国为了鼓励外资公司继续将业务保留在国内而做出的努力，最为重要的一个自然就是苹果了。据悉，现在苹果已经在中国研发中心投入35亿元人民币，更是为滴滴打车投资了10亿美元，而在这一政策出台之后，苹果等公司有望在中国追加更多投资。

其实除了“促进”的目的之外，“防止”也很重要，虽然现在苹果不管是供应链还是研发中心都非常重视中国市场，并没有将资本撤离的迹象，但是其他行业都已经有所动作了，比如希捷、尼康和阿迪达斯等巨头都关闭了在中国的工厂，其中虽然有一部分是因为经营不善，但是也有很多是将工厂转移到东南亚等劳动力更加低廉的市场了。而这时出台减税措施，显然会有效地留住苹果等巨头，让他们在中国市场添置更多产业。并且因为这笔临时免征暂缴所得税从今年1月1日起开始追溯，这意味着今年已经缴纳过税款的公司将会被退还税款。

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