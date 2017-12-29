其他手机会不会降频？HTC/moto：不会 ！

除了安卓厂商“落井下石”之外，今天法国消费者协会更是表示不会放过苹果。

苹果 iPhone 的降频门终于在今天画上了句号，事件最后以苹果道歉，并且承诺过保 iPhone 用户在2018年1月到12月去 Apple Store 更换电池能够享受218元的优惠价格。但是媒体显然还想打破砂锅问到底，著名外媒 The Verge 就好事地向多家 Android 手机厂商发去邮件，询问他们是否存在降频防止自动关机的措施，而 HTC 和摩托罗拉第一时间进行了回复：不会！





HTC 表示随着电池使用时间的延长（寿命剪短）而减小处理器频率“不是我们会做的事情”，摩托罗拉一位发言人更是非常直接地说：“我们不会因为电池老化了就削减 CPU 性能。”虽然 The Verge 也向三星、索尼、LG和谷歌等企业发去了邮件，但是对方显然都非常谨慎，索尼表示会在假期之后作出回应，而三星发言人表示公司正在内部调查，以确认没有相关情况。可别以为这种声明是随便承诺以下就 OK 的事情，对于公司来说，如果随意承诺最后却被爆出存在相关问题的话，绝对是比苹果降频门更加严重的丑闻，所以现在我们可以确定 HTC 和 moto 是不会有相关做法的。至于其他安卓手机厂商多半也不会有相关的问题，因为和 iPhone 不一样，安卓手机的电池往往更大，因此抗衰减能力更强，不需要降频等措施。不过如果有安卓厂商拒绝评论或者承认有相关做法的话，那就好玩了。虽然苹果今天发出了道歉并且表示提供一整年的低价电池更换服务，但是不少用户依然不依不饶，除了之前在美国、以色列和韩国等国家的集体诉讼以及机构调查之外，今天法国消费者协会（HOP）更是放出狠话：不会放过苹果！根据法国法律，HOP 要求的赔偿包括高管入狱两年，以及相当于苹果在法国年营业额5%的罚金。12月29日17：40补充：外媒 PhoneArena 报道，他们也在刚刚收到了LG和三星的回复，两家韩国厂商表示没有通过软件更新的形式对老款手机的CPU进行降频。并且第一个站出来回应此事的其实是华为，消费者业务 CEO 余承东表示，华为软件更新不仅不会削弱老手机性能，反而出发点是让老手机速度更快、系统更流畅。

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