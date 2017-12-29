威锋网金狮奖落下大幕 2017年度科技榜单出炉

威锋网金狮奖不仅是对科技行业的一次年度“阅兵式”，也同样是属于科技爱好者的狂欢。
2017年度威锋网金狮奖在昨天关闭了投票通道，短短一个月时间转瞬即逝，在前半个月的征集阶段中，网友们纷纷提交了自己喜爱的数码产品和 iOS APP，而在后半个月的投票阶段中大家也是见证了好几对“冤家”之间的激烈竞争。不过现在一切都圆满落幕了，在统计完超过15万张选票之后，各大板块的获奖名单纷纷出炉，是不是迫不及待地想看到最后的结果了？Let's go！
在最受关注的智能手机排名中，iPhone X 毫无意外地成为最受欢迎的产品，9222张选票远远超过其他对手，不过令人意外的是，三星 Galaxy S8 竟然击败了下半年发布的 Note 8、华为 Mate 10和小米 MIX 2等产品，看来比起双摄等配置，高颜值才是大家最关注的卖点啊！而小米 MIX 2作为现象级的全面屏手机，也夺得了第三名。
至于 iOS APP 的评选其实非常有趣，今年科技圈内热门的语音、健康和短视频 APP 大获全胜，体现了今年的科技趋势。威锋网将所有 APP 分成了四大类，其中微信、支付宝、腾讯视频等“巨无霸”级别的 APP 都被放在了综合 Top 板块中，但是最后仍然没有产品能够对微信和支付宝造成威胁，不过今年饱受版权问题困扰的网易云音乐仍然夺得了第三，看来用户粘性确实十分重要。
在此前的活动预热中，威锋网也为参加投票的网友们准备了众多大礼，iPhone X、小鸡手柄 G4 增强版、创维 LY100RA 无线路由器、闪电精英移动电源、bong 智能手表、zikko 空间站 iOS 储存器、iPhone 手机壳和小威威公仔等惊喜奖品在半个月时间内尽数送出。总数量超过 200 件、总价值超过30000元的奖品已经整装待发，今天开始就会陆续发货给所有中奖网友哦！
最后，威锋网对广大网友一个月以来在产品征集、奖项投票中展现出的巨大热情感到受宠若惊，同时也非常感谢23家科技媒体的鼎力支持。未来在围绕苹果生态和泛科技领域的报道中，威锋网也将继续努力，为大家带来第一手热门新闻，挖掘出更多精益求精的产品！
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