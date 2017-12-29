威锋网金狮奖落下大幕 2017年度科技榜单出炉

威锋网金狮奖不仅是对科技行业的一次年度“阅兵式”，也同样是属于科技爱好者的狂欢。

2017年度威锋网金狮奖在昨天关闭了投票通道，短短一个月时间转瞬即逝，在前半个月的征集阶段中，网友们纷纷提交了自己喜爱的数码产品和 iOS APP，而在后半个月的投票阶段中大家也是见证了好几对“冤家”之间的激烈竞争。不过现在一切都圆满落幕了，在统计完超过15万张选票之后，各大板块的获奖名单纷纷出炉，是不是迫不及待地想看到最后的结果了？Let's go！





在最受关注的智能手机排名中，iPhone X 毫无意外地成为最受欢迎的产品，9222张选票远远超过其他对手，不过令人意外的是，三星 Galaxy S8 竟然击败了下半年发布的 Note 8、华为 Mate 10和小米 MIX 2等产品，看来比起双摄等配置，高颜值才是大家最关注的卖点啊！而小米 MIX 2作为现象级的全面屏手机，也夺得了第三名。

而在影音娱乐提名中，近两年发展迅速的1MORE也备受大家关注！在海内外得奖无数的 1MORE 三单元圈铁耳机与热度超高的 AirPods 和任天堂 Switch 一起荣获影音类前三名。看来 1MORE 荣获 iF 设计大奖和美国《消费者报告》“2017年夏季最佳耳机”等奖项确实为它增色不少，也从侧面证实了现在仍然是有线耳机的天下。

至于摄影摄像板块，虽然大疆 Mavic 是一款无人机，但是它小巧便携的结构和灵活多变的拍摄方式帮助不少爱好者在今年创作出了大量的优秀摄像作品，夺得第一实至名归。而在相机产品的竞争中，佳能 6D Mark II 和索尼 A6300 的获胜证明性价比才是王道啊！

令人非常意外的是，家庭生活提名中可谓是相当混乱，毕竟该板块下集中了游戏机、显示器、智能家居等多款产品，而从其中脱颖而出的是看似小巧，却蕴藏大大能量的爱奇艺电视果。这块和饼干差不多大的电视果能够让所有显示设备摇身一变成为智能电视，同时还具备手机投屏功能，是不是想到了Apple TV 的 AirPlay ？准确切入用户痛点是这款产品成功的关键。

至于 iOS APP 的评选其实非常有趣，今年科技圈内热门的语音、健康和短视频 APP 大获全胜，体现了今年的科技趋势。威锋网将所有 APP 分成了四大类，其中微信、支付宝、腾讯视频等“巨无霸”级别的 APP 都被放在了综合 Top 板块中，但是最后仍然没有产品能够对微信和支付宝造成威胁，不过今年饱受版权问题困扰的网易云音乐仍然夺得了第三，看来用户粘性确实十分重要。

而在美食健康板块中，Keep 作为今年健身达人手机中都必不可少的 App，夺得冠军当然实至名归，而老牌烹饪 App 下厨房也仅以微弱的劣势位居第二，看来吃和健身永远都是相爱相杀的一对啊！娱乐生活类的竞争似乎更加激烈，抖音、 VUE 和飞猪三款 App 都超过了1300票，分列前三。

工具效率类 APP 同样涵盖非常广泛，而最后夺得前三的 APP 也来自不同类别，分别是地图导航类的搜狗地图、工作效率类的 worlkflow 和手机安全类的腾讯手机管家。搜狗地图击败众多同类对手可能会让你感到意外，但是考虑到今年搜狗地图在语音导航领域的快速进步和优秀体验，确实已经和竞争对手拉开了差距。

在此前的活动预热中，威锋网也为参加投票的网友们准备了众多大礼，iPhone X、小鸡手柄 G4 增强版、创维 LY100RA 无线路由器、闪电精英移动电源、bong 智能手表、zikko 空间站 iOS 储存器、iPhone 手机壳和小威威公仔等惊喜奖品在半个月时间内尽数送出。总数量超过 200 件、总价值超过30000元的奖品已经整装待发，今天开始就会陆续发货给所有中奖网友哦！

2017年金狮奖打出了“威你尽现 科技锋范”的 Slogan，希望能够为网友们挖掘出2017年最值得尝试的科技新品，而最后的结果也确实令人满意，榜单并没有被“经典产品”所霸占，而是有了更多具备创新特质的新产品受到了认可，这也是这一奖项设立的初衷。最后，威锋网对广大网友一个月以来在产品征集、奖项投票中展现出的巨大热情感到受宠若惊，同时也非常感谢23家科技媒体的鼎力支持。未来在围绕苹果生态和泛科技领域的报道中，威锋网也将继续努力，为大家带来第一手热门新闻，挖掘出更多精益求精的产品！

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