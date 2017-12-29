苹果给出降频门解决方案：旧电池可便宜换新

苹果决定将保修期外的 iPhone 电池换新降至 29 美元，并在周四的声明中向消费者道歉。

12 月 29 日凌晨，苹果针对旧款 iPhone 性能降低以保护电池稳定性的做法发出声明，首先对该做法引起消费者的不满进行道歉，同时表示，苹果不会故意去缩短任何产品的寿命。苹果看起来还采纳了不少媒体提出的建议，将解决方案定为降低旧电池换新的费用：从 2018 年 1 月份下旬开始到 12 月期间，保修期外的 iPhone 电池更换费用从 79 美元降至 29 美元（国内则从 608 元降至 218 元）。







新的旧电池换新服务更多细节还要等待官方通知，届时用户们可以在苹果官网上看到。另外，2018 年年初将发布一个 iOS 软件更新，其新功能可以让用户更清楚地了解他们的 iPhone 电池的健康状况，从而及时了解自己使用设备的性能是否受电池影响。



苹果在声明中表示：我们收到了很多来自消费者的反馈，都是关于我们对电池老化的 iPhone 性能的处理方式的，由此给大家带来的困扰我们表示道歉。声明随后详细地解释了手机电池老化和防止意外关机等事项，希望能让用户解除此前的误会。



在一年前的 iOS 10.2.1 中，苹果推送了一次更新以提升负载峰值时的电源管理效率，避免 iPhone 6/6s 系列以及 iPhone SE 的意外关机情况。通过这次更新，iOS 可以在避免关机的情况下，动态管理某些系统组件的最高运行性能。iOS 10.2.1 的用户回馈是正面的，因此苹果将同类更新扩展到了搭载 iOS 11.2 的 iPhone 7 和 iPhone 7 Plus，然而这些变化没能告知用户，引发了广泛的批评。



从上周国内外用户对旧款 iPhone 遭到降频的强烈反应到现在苹果提出的解决方案，事件暂告一段落。时间虽然短，但是几乎引发全网关注，苹果处理办法的提出还算及时，不知道各位对旧电池降价换新这个结果满不满意？更换新电池能够保证 iPhone 6 等旧款机型继续流畅运行，短时间内不打算更换新 iPhone 的同学，可以关注一下苹果官方 1 月份的电池换新服务。





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