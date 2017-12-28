苹果传奇操作系统源码将开放 人人都能装

如此传奇的操作系统，我们很快就能在自家里体验了？

对新时代的果粉们来说，他们可能已经不知道“Lisa”这个名字的意义了。Lisa 以乔布斯的长女命名（当然了，官方的说法是“局部集成软件架构”的所写），是苹果推出的世界首部拥有图形用户界面的计算机。如果你想要体验它，很快就不需要花费天价去淘古董了。





美国计算机历史博物馆的软件馆馆长 Al Kossow 不久前宣布，Lisa 的操作系统和应用的源代码已经得到恢复，而代码的转换正在经过苹果的审核。一旦审核通过，该博物馆就可以在 2018 年将其向所有人开放。

熟知苹果历史的人都了解苹果、微软、施乐公司和图形界面操作系统之间的关系和纠葛。施乐公司在当时已经提出了现代 PC 的关键，那就是图形界面，但却没有进一步的推动。苹果建立在 Apple II 成功的基础上，乔布斯为施乐公司提供了以每股 10 美元的价格在上市前购买 10 万股的权利，换取苹果工程师接触施乐的技术三天时间。凭借所学到的东西，苹果最终创造了 Lisa。

毫无疑问，Lisa 在当时是无比先进的，因为在那个时候图形界面、鼠标操作和文件系统都是十分新颖的概念。然而，Lisa 实在是太昂贵了。10000 美元至今都不是小数目，更何况是 1983 年。因此，Lisa 几乎无悬念的失败了。它的失败再加上一系列的综合作用，也导致乔布斯最终离开公司。

但是无论如何，Lisa 作为世界上第一款拥有图形界面的计算机，其意义是十分重大的，而作为承载这一概念的软件，Lisa 的操作系统无疑非常重要。所以当 Lisa 操作系统的源代码开放之后，我们就终于有机会可以去体验它了。这对那些极客们来说，肯定是不能错过的。

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