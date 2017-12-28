圣诞节手机激活数排行 旧iPhone竟成主角

或许对于苹果来说，未来推出更多大屏、性价比较高的手机才是促进销量增长的关键。

最近欧美国家的圣诞假期刚刚结束，刚刚上班的老外们也迫不及待地放出了各式各样的分析，其中一项让我们很是感兴趣，圣诞假期同样也是促销旺季，那么消费者们都会买什么手机呢？雅虎旗下移动分析公司 Flurry 今日公布了“假日季最热门移动设备礼品”数据，虽然苹果仍然占据榜单第一，但是具体数据却发生了不少变化。





该数据统计的是在12月19日到12月25日之间，所有激活的移动设备品牌以及型号，具体的统计范围并不限于欧美国家，Flurry 称他们是通过分析用户下载的百万多个使用了 Flurry Analytics 服务移动应用，才获得了21亿部设备的相关信息。

可以看到苹果以44%的占比牢牢占据首位，而三星则以26%排名第二，令人意外的是华为和小米手机分别以5%和3%的激活占比排在了第三、第四位，看来亚洲、欧洲市场也有不少人在圣诞期间选购了小米和华为的设备，而 OPPO 和 vivo 则在这个榜单中败给了两位老对手。根据 Flurry 的统计，其实今年的数据和去年非常相似，苹果44%的占比完全没有改变，但是三星去年仅占21%，今年增长了5个百分点。

Flurry 还给出了具体机型的激活数据，这里我们只说说 iPhone，今年圣诞假期间最受欢迎的竟然是 iPhone 7，而不是新发布的三款手机，iPhone 7（15.1%）、iPhone 6（14.9%）和 iPhone X（14.7%）占据了苹果激活榜前三，而 iPhone 8和 iPhone 8 Plus 却只有8.1%和8.7%。 iPhone 6这种已经被官方停售的手机因为低廉的售价而卖出了不少库存，看来性价比已经逐渐成为了全球消费者的关注点。最后在产品类别方面， Flurry 根据屏幕大小将移动设备分为了全尺寸平板（Full size Tablets）、小型平板（Small Tablets）、平板类大屏手机（Phablets）、标准尺寸手机（Medium Phones）和小屏手机（Small Phones）这五类，可以看到从2015年到2017年，人们对于大屏手机的需求已经越来越高，而中等尺寸手机、小型平板和小屏手机的份额则不断萎缩。

或许对于苹果来说，未来推出更多大屏、性价比较高的手机才是制造又一次销量增长的关键，不过根据此前传来的消息，苹果确实是这么打算的，据说下代 iPhone 会有一款6.4英寸巨屏的全面屏版本，而且也会有搭载 JDI 全面屏的廉价版本，就看到时候它们的表现吧！

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