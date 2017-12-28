远距离无线充电通过认证 iPhone或尝鲜

这种突破性的技术让使用者不必再把手机拿出来充电，甚至用户根本无需再去想“充电”这回事。

iPhone X 和 iPhone 8 系列是苹果旗下首款支持无线充电的机型，但是和我们已经在其他无数设备上见到过的无线充电一样，这三部手机仍然需要和无线充电板相接触。那么 iPhone 未来能否在一定距离下进行无线充电呢？很多人对相关技术保持怀疑，认为考虑到能量损失等因素，这不过是用户一厢情愿的想法，不过最近有一则消息来打脸了。



美国联邦传播委员会（FCC）最近终于批准了世界上首个“长距离”无线充电技术认证，该技术来自 Energous 旗下充电产品 WattUp Mid Field，最多可在 1 米范围内传输电力，也就是说未来我们可以将充电器放在床头，然后方圆一米内就能够自动进行充电了，并且能够同时支持多款设备进行远距离充电。





为什么 Energous 通过 FCC 认证和 iPhone 有关呢？因为 Energous 去年收到了 Dialog 公司1000万美元的投资，当时双方就宣布所有的 Energous 技术都会在 Dialog 品牌下出售，所有订单也会由 Dialog 负责。而 Dialog 正是苹果重要的电源管理芯片供应商，虽然之前传出苹果可能会因为采用自主研发电源管理芯片而抛弃 Dialog，但是后者表示并不担心这种情况，或许 Energous 的远距离无线充电技术就是他们信心的来源。并且外媒 BGR 也在报道中称， Energous 在 WattUp Mid Field 技术上一次又一次有力的突破和演示，显然有希望帮助他们争取到苹果这个客户。在即将开幕的 CES 2018 中，Energous 将会展出技术，最先运用的设备正是手机和智能手表，Energous 公司董事会成员、“移动电话之父”Martin Cooper 表示，这种突破性的技术让使用者不必再把手机拿出来充电，甚至用户根本无需再去想“充电”这回事。并且这次通过认证的仅仅是“Mid Field”，传输距离仅有一米，其实 Energous 还有一款 “Far Field” 版本，无线传输距离高达4.5米，足够覆盖整个房间，不过还未能通过 FCC 测试。

最后再为大家科普一下远距离无线充电的原理， WattUp Mid Field 发射器先将电流转换成无线电波在空间传导，等接收端里的接收器使用天线接收到后再转换成直流电。而现在的接触式无线充电板采用的则是电磁感应原理，比起接触式， WattUp Mid Field 的耗电量会成几何式地增长，因为无线电波是发散式传播，手机接收到的仅仅是其中很小的一部分，所以或许这一次，Energous 给出了合理的解决方案。

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