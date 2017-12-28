因为乔布斯 苹果和无创血糖检测技术杠上了

虽然之前的Apple Watch都没能实现乔布斯的想法，但是苹果公司依然没有放弃。

之前有消息称，苹果一直以来都在试图为 Apple Watch 加入更多健康检测功能，比如不久之前曝出的心电图测试，但是在手表这种小巧的设备上检测心电图现在看来并不是很现实，所以大家也没将其当回事。不过苹果现阶段“不太现实”的想法其实还不少，比如他们还一直在试图为 Apple Watch 加上无创式血糖检测这一个革命性的功能。





纽约时报最近发布了一篇报告，称苹果现在对于无创式血糖检测的研究一直在持续进行。无创式血糖检测其实就是字面上的意思，过去检测血糖是需要采血的，不仅麻烦而且对病人也不是很友好。所以不少科技公司和生物技术公司在之前数十年的时间里试图攻克无创式血糖检测的难关，但从来没有一家成功过。苹果在这一领域进行投入的原因也很让人动容，是因为前公司 CEO 乔布斯的病症。在乔布斯胰腺癌斗争的同时，很多人并不知道他其实也患有糖尿病，而糖尿病人甚至每天都需要测量血糖，频繁的手指刺血让乔布斯很抗拒。所以当时他便授意苹果的一个研究小组开发一款无创式血糖读取装置，最好是能够将其放到穿戴设备中。

在乔布斯逝世之后，苹果推出了 Apple Watch，这款设备在健康、运动追踪市场取得了巨大的成功，却没能实现乔布斯的想法。但是苹果公司依然没有放弃，他们联合了众多医疗器械公司，希望能够通过更简单的方法测量血糖，然后实时在 Apple Watch 和其他移动设备上显示检测结果。不过对于这项技术，专业人员并不看好，泰晤士报就表示，距离发现解决方案或许还需要数年之久。对于无创式血糖检测技术，该领域专家约翰·史密斯（John L. Smith）曾表示：在无创式血糖检测的所有尝试中，我们看到的结果是一直被蒙蔽的，因为该领域存在大量虚假的相关性和难以理解的错误数据，并且开发人员容易陷入对测试结果一厢情愿的解释，血糖测试结果也缺乏严格的评估，所以虽然我们在部分领域取得了突破，但实现无创式血糖检测还需要更多努力。

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