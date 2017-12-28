库克2017收入1282万美元 坐上了私人飞机

除了932万美元的奖金和350万美元的工资，库克还获得了8900万美元的苹果股票和私人飞机的福利。

苹果公司的股价今年上涨了36.7%，股东们肯定都笑得很开心，那么苹果 CEO 库克感觉如何呢？昨天苹果公司向美国证券交易委员会（SEC）提交了一份年度代理声明，披露了库克2017年的收入情况，今年库克的薪酬收入比起去年疯长了47%，达到了惊人的12,825,066美元（约合人民币8400万元）。



2016年苹果的年度营收遭遇了十多年来的首次下滑，主要是因为 iPhone 的销量表现不佳，仅为2.1188亿部，所以库克去年的总薪酬仅有875万美元，其中奖金达到537万美元。而今年苹果公司年度营收为 2292.3 亿美元，高于2016财年的2156.4亿美元，iPhone 销量也达到2.167亿部，比起去年略有上升。但即使如此，2017年的 iPhone 销量也低于2015年的2.3372亿部，年度营收也低于2015年的2337.2亿美元。





图片源自网络

所以在2017年，库克的奖金额将增加到932.7万美元，总薪酬达到1282万美元，虽然业绩仍然比不上2015年，但是因为大部分业绩都达到或超出了董事会制定的财务预期目标，所以奖金金额大大增长。与之对比，库克在2015年的薪酬总额约为1030万美元，2014年为922万美元，2013年仅有425万美元。除了薪酬之外，库克还能享受不少隐藏福利，比如在今年他还获得了56万股的股票奖励，总价值高达8900万美元！除此之外，之前的文件中还补充了现在苹果董事会同意为库克支付安保及乘坐私人飞机费用，在2017财政年度中，库克的薪酬还包括22.4216万美元的安保费用和9.3109万美元的个人航空旅行费用，其实大型公司 CEO 乘坐私人飞机是比较常见的事情，但是库克直到今年才享受到这项福利。最后，库克的身价有多高呢？根据媒体今年9月份的统计，当时他持有的苹果股票价值已经超过了6.22亿美元，现在应该只会更高。除了苹果 CEO 这一职位之外，库克在2016年7月还受邀出任耐克公司的独立董事，手握340万美元的股票。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。