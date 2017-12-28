手机行业利润占比苹果仅60% 去年为86%

虽然今年iPhone X大幅涨价，但似乎并没有对利润产生积极影响。

说起 iPhone，高利润一直都是它的重要标签，过去常常有业内人士强调 iPhone “搜刮”了手机行业超过80%的利润，留给安卓厂商的空间非常小。但是今年这一情况却出现了改变，调研公司 Counterpoint Research 发布了报告，数据显示今年第三季度苹果公司虽然仍能够占据智能手机市场绝大部分的利润，但较一年前已经有了大幅下滑。





Counterpoint Research 称，今年第三季度 iPhone 占全球智能手机市场利润的60%，而在2016年，iPhone 的这一数据为86%。为什么会发生这样的情况呢？该机构分析有可能是因为在第三季度 iPhone 8系列和 iPhone X 系列销量疲软，而 iPhone 7 等利润较低的旧机型却一路走高，这导致苹果的整理利润份额下降。而有下降就必定会有上升，该机构称三星是第三季度的大赢家，Galaxy Note 8 表现非常强势，三星的利润市场份额也达到了26%。值得一提的是，2016年三星因为遭遇了 Note 7 电池爆燃的事件，利润占比曾一度跌倒了可怜的0.1%。而其他安卓厂商在2017年的第三季度也表现优秀，华为、OPPO 和 vivo 三大中国厂商利润占比都超过了5%，这在以前是从未发生过的事情。

图片源自网络

在过去，智能手机市场是双雄争霸，三星和苹果占据了超过95%的利润，苹果每年利润占比都超过80%，而三星则是出货量远高于所有对手，其他厂商能够赚到1%就已经很不简单。但是现在各大品牌都纷纷崛起，巨头越来越多，据悉第三季度全球智能手机出货量达到史无前例的4亿部，而前十大厂商占据75%的市场份额，这也意味着以前在夹缝中生存的小手机品牌已经很难生存了。并且 OPPO、vivo 和华为等厂商利润比超过5%也早已有预兆，今年年初各大国产手机品牌就纷纷表示利润将会成为2017年的主旋律，最后他们确实都实现了目标。但是苹果就不那么乐观了，虽然今年 iPhone X 大幅涨价，但似乎并没有对利润有积极影响。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。