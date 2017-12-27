因为颜值高 iMac Pro配套外设炒到一万六！

这套深空灰的“妙控系列”颜值确实很高，但是如果为了炫耀而花一大笔钱去购买的话也未免太愚蠢了。

iMac Pro 很贵，这大家都知道，不过也正因为它贵，所以苹果也给了 iMac Pro 用户特别的优待——限量版配套设备！这套随机的外设包括 Magic Mouse、Magic Keyboard 和Magic TrackPad ，但是它们都和市面上销售的银色版本完全不一样，采用了深空灰色的设计，而这也是为了搭配 iMac Pro 的机身颜色。而正因为这套外设如此特殊的地位，现在在二手市场上的价格也是一路水涨船高。





因为 iMac Pro 最低4万元人民币的起售价格实在是过于昂贵，所以很多人可能是抱着炫耀的心态打起了这套外设的主意，在海外网络交易平台 ebay 上，已经有不少机主卖出了这套设备，而最近的一套深空灰妙控鼠标 2、妙控板 2 和妙控键盘（差点忘了这才是它们现在的真名）标价 已经达到 2499 美元，约合人民币 16000 元！

不过如果你很喜欢深空灰配色的苹果外设，其实已经有机构可以提供普通版本外设的上色服务，著名的定制服务商 ColorWare 就能够做到，并且外观和苹果官方的应该不会有很大的差别。但是还是要提醒一下大家，铝合金上使用黑色阳极氧化工艺是十分不耐用的，不过因为苹果官方之前也推出过深空灰色的 MacBook，所以这套官方外设的耐用性值得信赖，但是第三方上色的就不一定了。有一说一，这套深空灰的“妙控系列”颜值确实很高，但是如果为了炫耀而花一大笔钱去购买的话也未免太愚蠢了。

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