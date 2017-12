iPhone 8就不能改设计？苹果说臣妾做不到

今年的 iPhone 8/8 Plus 为什么会是这样?可以换个角度看看问题。

如果不出意外,苹果明年将会推出三款新机。事实上除了两款搭载 OLED 面板的“旗舰”外,那款搭载 LCD 面板的新机也很受关注,因为根据传闻,它的设计与 iPhone 8/8 Plus 相比有不小的变化。那么这就意味着,我们以后真正可以用更低廉的价格买到外观上不同于 iPhone 6 所继承下来的那一套的新机了。





那么苹果为什么不在今年就让 iPhone 8/8 Plus 迎来这样的变化呢?不少人认为,正是因为 iPhone 8/8 Plus 的销量惨淡,但相对廉价的机型却又不可或缺,才让苹果真正痛定思痛,在 2018 年推出全新设计的 LCD 版 iPhone。这样的看法似乎很有道理,毕竟iPhone 8/8 Plus 和 iPhone 6、iPhone 6s、iPhone 7 实在太像了。硬要说硬件上吸引人的地方,也只有 A11 仿生芯片而已。

根据我们现在已知的消息,明年即将推出的 LCD 版 iPhone 将取消 Home 键,取而代之的是更大的屏幕,以及原深感摄像头及面容 ID。光是这些变化,就已经能让不少人期待了,要知道根据国外分析机构最近的调查,iPhone X 高满意度的主要推动力就是面容 ID。另有传闻称苹果会使用 Full Active LCD 技术实现全面屏效果,但这种说法眼下的可靠性还不高。

苹果自己曾透露说,从五年前开始他们就想要打造一款全面屏手机,他们视这种新设计为 iPhone 未来的新方向。很明显,将来的 iPhone 设计都肯定会朝着这个方向发展。那么在条件成熟之前,无论 iPhone 8/8 Plus 在设计上做出怎么样的改变,新的设计都注定短命,这对苹果的生产来说,肯定是不利的。

苹果不大可能今年就取消iPhone 8/8 Plus 上的 Home 键,因为 Home 键取消的前提是面容 ID 取代 Touch ID,而面容 ID 的实现要靠原深感摄像头,后者的产量至少在 iPhone X 刚发售的时候是低得可怜的。所以从某种角度来说,苹果并非不想为iPhone 8/8 Plus 加入面容 ID。“非不愿也,实不能也。”在那个时间点上,原深感摄像头的产能连 iPhone X 都没法满足。

所以苹果宁可让iPhone 8/8 Plus 维持已经不讨喜的旧设计,也不会让它换一个样子,因为无论如何新设计都不会持久。随着时间的推移,iPhone 几款产品的设计是肯定会趋近统一的。苹果要保证这样的更新节奏,因此它不能让iPhone 8/8 Plus 变成一个古怪的特例。

