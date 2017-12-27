杭州给力！Apple Pay刷地铁第二城

Apple Pay 刷地铁再添一城，杭州的小伙伴们赶紧行动起来！

苹果 WWDC2017 大会之后，当时传言 Apple Pay 将于年底支持国内主要城市的地铁公交。九月末，Apple Pay 刷地铁正式进入广州。







根据广州地铁官方此前的信息显示：9月26日起，广州地铁全线网支持通过银联手机闪付使用Apple Pay过闸了！即日起，乘客可率先通过银联手机闪付和手表闪付使用 iPhone 和 Apple Watch 快速、安全过闸（地铁云闸机除外）,更有乘车优惠。







三个多月过去了，在广州地铁亲身体验过 Apple Pay 刷地铁过闸机的朋友应该能够体会到其便捷所在，不需要买羊城通不需要在售票机前排队等候，只需要通过 Apple Pay 绑定信用卡，即可刷 Apple Pay 进站。尤其是对于像小编这种偶尔去广州吃早茶的人来说真的太方便了，更别提那些在体育西、广州塔、客村排队购票的游客们。



那么既然广州地铁都可以直接 Apple Pay 刷闸机，国内其他城市呢？近日身处杭州的微博网友@图拉鼎 就给我们演示了在杭州地铁上刷 Apple Pay 的视频（已由小编转为动图形式）：







通过以上动图展示的效果可以看到，体验基本和广州地铁刷 Apple Pay 进站别无二致。所以在杭州的朋友不妨去亲身体会下，毕竟不用再羡慕安卓党的 NFC 公交卡了。



不过很可惜截止到目前，我们尚未获得杭州地铁官方的正式通告，无法确定具体支持哪些银行，更无从得知通过 Apple Pay 过闸机的优惠政策。不过结合之前广州的经验来看，基本上主流的信用卡以及招行的储蓄卡均支持，杭州的朋友们可以参考下。







不管怎样，我们还是期待 Apple Pay 刷地铁能够进入到更多一二线城市，毕竟实践证明该技术方案已经相当成熟。

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