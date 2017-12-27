iPhone X销量不佳 苹果明年年初要降价？

iPhone X 整体的销售成绩不够理想，那么这会不会导致下一代的降价呢？

iPhone X 在国内的受欢迎程度是毋庸置疑的。有分析机构表示，它革新的设计加上人们已经被压抑许久的需求，让中国 iOS 用户的升级率和安卓用户的换机率都有了显著的提速。这表明了苹果的 iPhone X 战略大获成功了？似乎并非如此。





外媒 DigiTimes 不久前在报道中宣称，iPhone X 在一些地区中的销量表现低于预期，特别是在美国、新加坡这些市场中，而美国市场是苹果最大的市场。DigiTimes 表示，由于 iPhone X“表现不佳”，苹果明年将会推出三款新机，分别是两颗 OLED 版 iPhone，一款 LCD 版 iPhone。

考虑到这样的传闻早就已经出现了，即使苹果明年真的要推出三款新机，那也不大可能和 iPhone X“表现不佳”有关。不过 DigiTimes 在报道中倒是还提到了一个有趣的猜测，那就是苹果“据说将在 2018 年年初调整 iPhone 的价位”。

iPhone X 并没有取得理想的成绩，苹果会不会为此尽早调价？一家公司让旗下产品降价的原因很简单，就是为了推动需求。然而对苹果来说，一方面是罕有这样的先例，另一方面，这并不是一个轻松就能做出的决定。

如果苹果真的打算让 iPhone 降价，那么它首先遇到的一大困难是如何找到降价幅度上的一个平衡点。如果降价幅度太小，那么不仅因此带来的需求增长不大，还会损失大量的营收；如果降价幅度太大，那么即便卖出的手机数量增多，最终利润却减少，这明显是不可接受的。所以，苹果需要进行准确的预测，才能保证在价格调整之后仍能有盈利。还有一点很重要，那就是中期降价几乎等同于承认产品不好卖，这就会给投资者带来很不好的印象。如何让投资者相信降价之后能够逆袭，这又是一桩麻烦事。

那么一旦 iPhone X 的市场表现真的不理想，苹果会怎么做呢？按照苹果的传统和它可能将面对的那些困难，它更可能会计划在推出下一代新机的时候调价，而非在明年年初就降价。

按照这个思路，iPhone X 的后继机型很可能其起售价会比 iPhone X 更低廉，而苹果可能会通过提供更多或更高的存储选项来进行补偿。另外传闻还称苹果会推出一款“大屏版 iPhone X”，而它的售价毫无疑问会更贵。这样一来，苹果也会有一点摇摆的空间来尽可能提高财报中 iPhone 的平均售价。

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