Safari反追踪受用户喜爱 却让广告商叫苦

在线广告不能再像以前和现在那么嚣张了，这对用户是件好事。

最近法国效果类广告公司 Criteo 的日子并不好过。今年 9 月，苹果 macOS 新系统 High Sierra 上线，为 Safari 浏览器带来的全新功能——智能反追踪（Intelligent Tracking Prevention，简称 ITP）采用机器学习的方法来保护隐私，禁止 24 小时候后使用 Cookies 跨网追踪行为，正是这个功能让 Criteo 这样的重定向广告在 Safari 遭到重创。

Criteo 号称重定向广告（retargeting）专家，如果消费者曾在网上搜索过某款产品，Criteo 则会迅速将此类产品的广告瞄准消费者进行投放。而 6 月份苹果宣布并陆续在各版本系统中升级 Safari 以来，Criteo 股价已经下跌过半。

Criteo 高层曾表示他们正在与世界最大的上市公司玩一场“猫鼠游戏”，而现在，参与对独立在线广告商夹击的除了苹果，还有各大主流浏览器，Alphabet 和 Facebook 这样的在线广告巨头，以及立法机构。据媒体报道，2018 年 5 月，欧洲将推行《全面数据保护法规》（General Data Protection Regulation），这项法规未来可能规定，企业如果想植入 Cookies，获取欧洲网民的数据，必须明确得到用户的许可。

对于 Google、Facebook 等大型企业来说，达到要求容易得多，因为它们直接与消费者接触，而对于 Ctrieo 这样的广告中介商，很容易被消费者拒绝。

苹果在北京时间 6 月 6 日的 WWDC 2017 发布会上介绍了新系统 High Sierra，其中最受好评的新版 Safari 改动带来了两项重要内容，一是禁止视频自动播放，二是启动智能反追踪技术。

库克在发布会上说："no one is tracking you"，赢得台下一片掌声。

上图就是 Safari 智能反追踪（ITP）的防范原理。第一天，当你利用某一个账户登录特定网站的时候，Cookies 会被记住，24 小时以内在所有你允许的网站上使用，所以当天，你依旧能收到与登录痕迹相关的广告。

24 小时以后，登录账号的特定网站将能继续使用 Cookie，但是不能被跨网站进行追踪，也就是说，你在亚马逊上看的东西，不会在你浏览新闻的网站上被追踪到。30 天之后，所有的 Cookies 都会被清除，用户才需要重新登录。

启动智能反追踪（ITP）的直观体验，就是当我们使用新版本 Safari 在某一网页输入过某个关键词后，去浏览其他网页时不会再见到满屏的相关广告了。

用户为什么对这个新功能拍手称快，当然是被在线广告烦的不能再烦，比如说你在网站上查过的机票，比如说搜索过的一款新耳机，只要你搜索过一次，此后打开浏览器，搜索页面、各类网店甚至去国外网站，都会满屏幕的跳出跟机票、耳机有关的广告。Cookies 我们常见的自动登录、记录进度的缓存文件，它让你不用频繁地登录登出常用的网站，但是我们上网的记录也会被 Cookies 传输给广告商们，被相关广告狂轰乱炸，在没有任何警示的情况下，被迫交出自己的隐私，让网络搜索、线上购物的体验大打折扣。

如何保留 Cookies 用途的同时，又能拦截掉通过 Cookies 追踪过来的在线广告？苹果 ITP 就是要解决这个问题。它当然无法屏蔽所有的广告，但是可以有效减少广告的重复出现。

苹果的工程师 John Wilander 在他的一篇博客中表示，这一技术保证了用户只在真的长期使用 Cookies 的网站上使用到缓存的便利，而其他的网站将不会获得追踪的权利。

事实证明 Safari 的新功能让很多用户感到满意，恢复了用户与网站之间的信赖感，但是另一方面，智能反追踪（ITP）对既当平台，又当联盟的大广告商并无作用，比如 Google、Facebook、百度、阿里巴巴、京东，他们本身既是广告输出者，又是平台经营者，他们的 Cookie 可以长久不衰，遭殃的是众多独立广告商。

今年 9 月份，广告行业获悉 Safari 浏览器将推出新的智能反追踪功能后大怒，六家广告行业组织周四联名写了一封公开信对此提出批评，公开信中指出，将这类技术整合到网络浏览器上的决定“太粗暴了”，而且“不利于消费者选择，不利于广告支持的在线内容和服务的发展。”

苹果很快发表声明回应了这封公开信。苹果表示：“苹果认为人们都享有隐私权，Safari 是第一个默认阻止第三方 Cookie 的浏览器，而智能防跟踪功能是一种更先进的用户隐私保护方式。”

到目前为止，Safari 是将反追踪做得最深入的浏览器，其他主流浏览器也有阻止第三方 Cookie 功能，并且有意普及智能反追踪功能，供用户杜绝在线广告。同时出于用户信息安全保护的考虑，各国会从法规层面对追踪用户数据的行为卡得更加严格，在线广告不能再像以前和现在那么嚣张了，这对用户是件好事。而在线广告行业可能会迎来一场洗牌，独立广告商纷纷被迫做出改变，巨头们呢？大概毫发无伤。

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