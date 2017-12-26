LG/和硕纷纷新建工厂 最高兴的却是苹果

苹果看到供应链都在为了造出更好的iPhone而拼命努力，估计眼睛都笑开了花。

今天有两家公司宣布要建新工厂了，一家是和硕，一家是 LG Display。而为了能够建这两家工厂，和硕和 LG 也分别花费了不少心思。那么他们为什么要这么做呢？还不是为了苹果的订单！



首先，和硕宣布已经斥资11.4亿新台币（约合人民币2.5亿元）在重庆购买了一家工厂，然后又花了7.1亿新台币（约合人民币1.5亿元）为该工厂添置了需要的制造设备。为一家工厂花了4亿，然而和硕在2016年的母公司本期净利润也不过41亿元人民币，可以说是下了血本了。





而 LG 方面则更加敏感一些，韩国贸易部今天表示，下属一个委员会已批准了 LG Display 在中国新建一个 OLED 面板生产厂的计划。OLED 业务作为现在 LG Display 的当务之急，却在中国新建工厂， LG 为了争取到这一资格也是花了不少代价，他们向韩国相关部门承诺，将来会使用更多的韩国材料和设备，在韩国进行后续投资，并加强安全检查等流程。为什么这些厂商都急着来中国大陆建厂呢？其实并不是因为劳动力便宜，而是因为这里受教育人群多，且电子相关产业链最为发达，人才培养也更加容易，能够让他们更好地抱紧苹果的大腿。LG Display 想争取到苹果的 OLED 订单已经是路人皆知的事情了，并且 LG 也在今年早些时候获得了苹果约合20亿美元的巨额投资，这正是为了促使 LG Display 能够更快地生产出符合苹果要求的 OLED 屏幕，现在这家工厂的建立，十有八九就是为了以后给苹果供货的。

而和硕作为一家组装厂，早就已经知道了大树底下好乘凉的道理，和硕在进入苹果供应链后，2014年利润马上暴涨53%，到现在和硕依然有一半的利润来自苹果。但是今年发布的 iPhone X 却是由富士康组装，并且未来 iPhone 会全面转向 OLED，这显然给了和硕相当大的压力，为了取得明年 OLED 版本 iPhone 的组装订单，相信这4亿元他们也是花的眼睛都不眨一下吧！而苹果看到供应链都在为了造出更好的 iPhone 拼命努力，估计也是眼睛都笑开了花。

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