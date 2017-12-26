iPhone X/骁龙835手机网络性能对比 差距颇大

英特尔基带版本的iPhone X表现不佳，而骁龙版的也是差强人意，是因为不支持4x4 MINO吗？

虽然咱们选择运营商时总会讨论哪家信号最好，可是买手机时一般都只看外观、性能、电池等重要配置，很少有人会注意手机的网络性能。但是随着5G、基带等词语被大众熟知，很多人也知道原来不同的手机上网速度、网络信号还有区别呢！那么现在市面上的旗舰手机中，哪一部的网络性能最强呢？





外媒 PCMag 给出了答案，他们将 iPhone X（包括高通和 Intel 两个基带版本）、三星 Note 8、Google Pixel 2 和 LG V30 进行了对比测试，测试项目主要是Reference Signal Received Power（下文缩写为 RSRP ），意为参考信号接收功率，具体怎么测量属于专业通信知识，大家只需要知道 RSRP 是 LTE 网络中可以代表无线信号强度的关键参数就够了。本次测试环境 LTE Band 4 频段。因为 iPhone X 并不支持 4x4 MIMO 模式（手机支持4发4收，网络性能更强），只支持 2x2 MIMO，所以测试中也分为了两组进行。在 2x2 MIMO 测试中，搭载 Intel XMM7480 的 iPhone X 测试值一直处于最低一档，在信号较强（RSRP 值较高）时被其他四部手机拉开了很大的差距，信号减弱时反而差距不大了。而即使是高通版 iPhone X，也一直比不上其他几台搭载了骁龙835的手机，包括高通版 iPhone X 在内的四部手机都搭载了骁龙X16基带。





值得一提的是，高通在之前和苹果的一场诉讼中曝光苹果为了取得对自己更加有利的数据，故意限制了高通基带的性能表现，使其更加接近和 Intel 基带的成绩。而在另一项 4x4 MIMO 模式下，Pixel 2 的表现要好于三星 Note 8 和 LG V30 ，并且各部手机相同信号强度下的下载速度也远胜 2x2 MIMO 模式。





考虑到下一代 iPhone 或许会全面转向 Intel 基带，或许苹果应该注意一下 iPhone 的网络性能了。

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